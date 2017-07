Campeão de judô do Brasil capota Land Rover em avenida de Cuiabá

APENAS SUSTO

Um dos principais judocas brasileiros, o mato-grossense David Moura sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, em Cuiabá. A colisão aconteceu no bairro do Porto nas imediações do condomínio Minas de Cuiabá.

Segundo informações preliminares, David estava conduzindo um veículo Land Rover preto quando tocou em outro veículo. Com o impacto, o carro de David acabou capotando na pista.

David e sua esposa que está gravida tiveram que deixar o veículo por uma das janelas. Nenhum dos dois tiveram ferimentos e David chegou a acompanhar o registro da ocorrência por policiais.

Em vídeo gravado nas redes sociais, o judoca tranquilizou os amigos e fãs. “Sofri um acidente e está tudo tranquilo. Não aconteceu nada com a gente”, explicou.

David Moura é o atual campeão panamericano. Apesar de não ter disputado a Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele hoje lidera o ranking mundial.