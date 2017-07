Enquanto descansava, homem é surpreendido por mulher e leva 5 facadas

FACA NA CABEÇA

DA REDAÇÃO

Uma mulher, não identificada, feriu um homem, 25 anos, com cinco golpes de faca na cabeça enquanto o mesmo descansava próximo ao terminal rodoviário do Município de Guarantã do Norte, na última segunda-feira (03.07).

A vítima alegou desconhecer a suspeita. Segundo informações à Polícia Militar, o homem tinha costume de ingerir bebida alcoólica e dormir na região.

Deitado sob uma mangueira próximo ao terminal, a vítima foi surpreendida pela mulher, que chegou com a faca e deferiu cinco facadas em sua cabeça.

De acordo com o site MidiaNews, após a agressão, ela fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima foi atendida com vida pelo Samu e encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com a PM, segundo o MidiaNews, o homem não tinha nenhum vínculo com a mulher, e além de não conseguir identificá-la, ele não soube dizer o motivo de ter sido atacado.

A Polícia Civil investiga o caso e apura a motivação do crime.