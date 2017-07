Juíza manda soltar empresário alvo da Operação Convescote do Gaeco

INVESTIGAÇÃO DA FAESP

DA REDAÇÃO

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, concedeu liberdade com medidas cautelares ao empresário Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira , alvo da “Operação Convescote”. Ele estava preso desde 20 de junho e é apontado como um dos proprietários de empresas de fachada que eram utilizadas para desviar dinheiro dos cofres públicos por meio da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe).

A decisão da magistrada foi proferida na terça-feira (4). A Convescote apura fraudes praticadas pela Faespe em contratos que mantinha com diversas instituições do Estado, entre elas Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, prefeituras e outras entidades. Conforme apurações do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), a fundação não prestou integralmente os serviços que eram firmados nos convênios que mantinha no Estado.Com Folhamax