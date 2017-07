Quadrilha é presa após invadir hotel de luxo e furtar 6 caminhonetes

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

Cinco pessoas suspeitas do furto qualificado de seis veículos em hotel de luxo em Cuiabá, foram presas na noite desta quarta-feira (04.07) e na madrugada de quinta (05.07) em Cáceres e em Várzea Grande. Dois adolescentes, 14 e 15 anos, foram apreendidos.

A ação criminosa ocorreu durante a madrugada de quarta-feira. Logo após ser comunicada, a polícia iniciou a busca aos criminosos.

Segundo informações, nove pessoas invadiram o hotel e levaram veículos de hospedes do estacionamento. Os primeiros suspeitos foram encontrados na antiga barreira do Limão, na BR-070, por volta das 11 horas. Dois homens e uma mulher retornavam de San Matías, na Bolívia, em um táxi conduzido por um boliviano.

Conforme os policiais do Gefron, as pessoas apresentaram contradições nas histórias relatadas durante a abordagem, porém, nada ilícito foi encontrado.

As informações e características das pessoas foram repassadas aos policiais da Gerência de Investigações Gerais da Delegacia Regional de Cáceres, que compararam as imagens das pessoas abordadas com as pessoas que aparecem nas filmagens do circuito interno de segurança do hotel.

Durante análise das imagens fornecidas, os policiais identificaram que a mulher que estava dentro do táxi abordado era S.M.A., 34 anos, moradora de Cáceres, e seria uma das suspeitas do furto dos veículos.

As equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar se deslocaram até a casa dela, no município, onde também encontraram mais três pessoas: J.L.S.C., 21 anos, e os dois menores. Todos haviam sido abordados junto com S.M. durante a barreira na BR-070.

Ao serem questionados sobre os fatos investigados, os adolescentes confirmaram que estavam envolvidos no furto dos veículos em Cuiabá, e que teriam recebido R$ 5 mil para levarem as caminhonetes até a uma mulher, na Bolívia.

Dentro da casa, os policiais apreenderam um carrinho de bebê e um bebê conforto, que teriam sido retirados de uma das caminhonetes furtadas.

O quinto integrante da quadrilha, J.C.C. de A., 30 anos, foi preso. Ele possuía mandado de prisão em aberto.

A sexta pessoa, L.A.R., 26 anos, foi presa enquanto aguardava um ônibus no terminal rodoviário de Cáceres.

O sétimo suspeito foi preso na madrugada desta quarta-feira (05.07). D.S. de S. estava em casa, no bairro Parque da Boa Vista, em Várzea Grande.

Além das prisões, os policiais também apreenderam seis peças de roupa, um notebook, dois óculos de sol, quatro aparelhos celulares e um capacete. Os pertences foram retirados de dentro dos veículos furtados.

O delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá (Derfva), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, que iniciou os procedimentos investigativos, destacou a integração entre as forças como fator primordial para a identificação e prisão dos suspeitos.

“Foi um trabalho que só deu certo graças à integração entre as forças de segurança. Sabemos que, em virtude da proximidade que Mato Grosso tem com a Bolívia, muitos veículos são visados para troca em drogas e armas”, destacou o delegado.

Bruzulato disse ainda que, apesar da demora do hotel na comunicação do fato às autoridades policiais, o trabalho intenso de investigação com apoio da Inteligência conseguiu identificar, de forma rápida, as autorias do crime, resultando na prisão dos suspeitos.

“As organizações criminosas vêm se aperfeiçoando cada vez mais no crime, por isso é tão importante o trabalho integrado e de Inteligência”, disse.

O delegado reforçou ainda que as investigações continuam no sentido de identificar os demais participantes do furto e recuperar os veículos, que já foram levados para a Bolívia.