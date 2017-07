Câmara de Cuiabá aprova moção de aplauso para GM que multou vereadores de VG

ATÉ QUE ENFIM

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou uma Moção de Aplausos à guarda municipal Steffany Anjos da Silva, que na semana passada foi alvo de uma moção de repúdio na Câmara de Várzea Grande por ter aplicado multa a alguns vereadores que infringiram as leis do trânsito.

De autoria do vereador Sargento Joelson (PSC), a homenagem será entregue a Steffany no próximo dia 11 de julho, terça-feira, às 15h, na Guarda Municipal de Várzea Grande.

“É com grande satisfação e pautado no dever de Justiça que registro este elogio a essa Guarda Municipal, pela postura, pelo desprendimento e, sobretudo pelo brilhantismo profissional, que apesar das dificuldades encontradas no dia-a-dia, não mede esforços e principalmente não desiste de cumprir o seu dever funcional”, observa Sargento Joelson

De acordo com o parlamentar cuiabano, Steffany Diante revela alto grau de profissionalismo, principalmente pela postura de seriedade e prudência no cumprimento das atribuições da guarda municipal em preservar a ordem pública.

“Infelizmente, atos de políticos contra membros da Segurança Pública, como o que ocorreu na Câmara Municipal de Várzea Grande, são corriqueiros em todo o estado de Mato Grosso. Nos nossos 15 anos de profissão nunca coadunamos com essas práticas e não seria agora, que estamos fortalecendo e valorizando essas categorias, que iríamos mudar de lado”, pontua Sargento Joelson.