Ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques depõe como testemunha

GRAMPOS

DA REDAÇÃO

O ex-secretário chefe da Casa Civil Paulo Taques presta depoimento na próxima semana na condição de testemunha, no processo que apura a conduta das delegadas Alessandra Saturnino e Alana Cardoso.

Inicialmente, o processo estava sob a responsabilidade da Corregedoria da Policia Civil. Na semana passada, entretanto, o desembargador Orlando Perri, determinou que a investigação voltasse para o âmbito do Tribunal de Justiça.

A medida se deve ao fato de a investigação ter ligação direta com as duas notícias-crimes apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT). Além disso, pessoas com prerrogativa de foro já foram citadas. Com Diário de Cuiabá