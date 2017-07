Festival de Rosas do Deserto começa nesta quinta no Porto

PAISAGISMO

DA REDAÇÃO

Os apaixonados por rosa do deserto – grupo de apreciadores e colecionadores destas espécies – organizam a 3° edição do Festival de Rosas do Deserto em Cuiabá, com cinco mil unidades e mais de 300 opções de cores, formas e ainda plantas regionais.

A abertura da exposição será nesta quinta-feira, 6, às 9h30, no estacionamento do Mercado do Porto.

Considerado o maior festival do segmento, o evento se estenderá até o domingo, 9, e tem como objetivo expor novas variedades da produção paisagística e ainda dar orientações gratuitas aos visitantes e apreciadores sobre cultivo desta rosa oriunda do deserto da Tailândia.

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico é parceira dos produtores e cedeu o espaço.

“Como não tínhamos lugar para fazermos a exposição, procuramos a Prefeitura que prontamente nos cedeu o espaço. Pedimos por este local por conta do grande fluxo de pessoas que passam por aqui”, disse o comerciante Sérgio Gomes.