Governo paga aposentados e pensionistas amanhã

SALÁRIO

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), informa que o pagamento dos aposentados e pensionistas do Executivo será efetuado nesta sexta-feira (07.07), quinto dia útil do mês.

A folha líquida do mês de junho soma R$ 149,222 milhões.

A secretaria informa que todas as listas com os nomes dos aposentados e pensionistas já foram encaminhadas ao banco para que realize os procedimentos necessários e que os valores sejam creditados nas respectivas contas na sexta-feira.

O pagamento não foi realizado na quarta-feira (05) em decorrência da indisponibilidade de caixa no Tesouro, mas a Secretaria reafirma os esforços da atual gestão para liquidar a folha mensal tanto dos inativos, quanto dos servidores da ativa.

A Secretaria de Fazenda informa que o cenário econômico desfavorável continua preocupante e exige atenção redobrada da equipe econômica. “A receita não vem apresentando o desempenho esperado para fazer frente a todas as despesas. Contudo, o empenho para continuar pagando os salários dos servidores sem contratempos é condição prioritária para este governo”, ressalta Gustavo de Oliveira.