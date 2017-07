Inscrições para concurso de delegado são reabertas

REABERTAS HOJE (06.07)

DA REDAÇÃO

As inscrições para o concurso ao cargo de delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) foram reabertas, nesta quinta-feira (06.07), e seguem até o dia 20 de julho.

As novas inscrições serão feitas pelo endereço eletrônico: www.cespe.unb.br.

A reabertura atende a determinação da Justiça de Mato Grosso, em razão de mandado de segurança impetrado por duas candidatas, que não tinham a idade mínima de 21 anos, para se inscreverem no concurso.

A Vara Especializada de Ação Civil Pública suspendeu os efeitos do artigo 126, inciso II, da Lei Complementar 407/2010, que prevê, entre os requisitos para inscrição no concurso, idade mínima de 21 anos completos e 45 anos, no máximo, à data de encerramento das inscrições.

Com a suspensão, a idade mínima passa a ser obrigatória na eventual aprovação e nomeação ao cargo.

Conforme o delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, a instituição enfrenta uma lacuna grande nas unidades policiais, com o atual efetivo de 230 delegados ativos que. Descontando os afastados e cedidos, sobram 212 delegados para cobrir o total de 169 delegacias de polícia da Capital e do interior.

“A Polícia Civil espera que o concurso avance. Temos uma necessidade imediata de que esses candidatos, com o término das fases, sejam aprovados e, assim, sejam sanadas lacunas das delegacias, diante da necessidade de incremento de delegados”, declarou.

Provas

As provas escritas objetivas serão aplicadas na data provável de 08 de outubro de 2017, período matutino, e a prova escrita dissertativa no mesmo dia, no período da tarde.