Irmãos são presos por vender produtos roubados em Aripuanã

IRMÃOS DO CRIME

DA REDAÇÃO

Dois irmão foram presos com vários objetos roubados durante uma operação “Terceira Via”, deflagrada pela Polícia Civil, na terça-feira (04.07), no município de Aripuanã.

A operação é para cumprimento de mandados de busca e apreensão na região de Aripuanã.

J.A.S, de 23 anos, e B.A.S, de 21 anos, foram autuados em flagrante por reptação qualificada e posse ilegal de arma de fogo e munição.

Depois da apreensão de vários produtos roubados, em investigações, além de outras mercadorias sem comprovação fiscal, na loja dos irmãos.

O crime aconteceu no dia 17 de maio, nas proximidades da cidade de Juína, quando um caminhão Mercedes Benz, que trafegava transportando produtos do seguimento agrícola e ferragem foi parado pelos suspeitos.

O motorista do veículo foi rendido e, em seguida, subtraída toda a carga que era levada.

Durante as investigações, os policiais descobriram que parte dos produtos roubados poderia estar sendo comercializada no estabelecimento de propriedade dos irmãos.

Diante das suspeitas foi expedido pela Justiça a ordem de busca e apreensão, na loja denominada “Casa do Agricultor”, situada no Distrito de Conselvan, a cerca de 80 quilômetros do centro de Aripuanã.

No local foram apreendidos correntes e sabres para motosserras, limas, facões, além de um revólver calibre 38 com numeração raspada, oito munições intactas e nove munições deflagradas.

Após o flagrante, J. e B. foram levados até a Delegacia de Polícia, interrogados pelo delegado de polícia Alexandre da Silva Nazareth, e encaminhados para Cadeia Pública local à disposição da Justiça.