Parceria do Sine oferece serviços de estética gratuitos

CIDADANIA

DA REDAÇÃO

Quem passou pela unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine-Matriz), em Cuiabá, pode receber serviços gratuitos de estética.

O atendimento oferecido pela Escola Galvan Cabelereiros disponibilizou corte de cabelo feminino, masculino e design de barba.

O trabalho é realizado desde o ano passado por meio de parceria entre a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas) e a Galvan Cabelereiros.

O objetivo é auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a ter acesso a serviços básicos de estética, em especial as que estão à procura de oportunidades de emprego e vão passar por entrevistas.

Suzi Valquíria de 23 anos estava no local para aproveitar o atendimento pela quinta vez. “Um dia fui ao Sine procurar emprego e fiquei sabendo dos serviços gratuitos. Agora procuro me informar para ser atendida sempre que preciso. Porque é uma ótima oportunidade para quem não tem condições de pagar”, comenta.

Já Daniel Barbosa ficou sabendo dos serviços gratuitos disponibilizados no Sine com uma amiga e logo quis aproveitar a oferta para dar um toque no visual. “Achei ótima esta ação, na crise que o Brasil está, é um gasto a menos, facilita mais”, ressaltou.

Morador do município de Barra do Bugres (164 km de Cuiabá) Leandro Sander de Jesus é uns dos alunos que participa do curso da Escola Galvan e presta serviços na unidade.

Ele se orgulha em participar da ação, pois além de conquistar o objetivo profissional pratica regularmente uma ação social durante o curso.

“Minha mãe tem um salão em Barra de Bugres e quando eu concluir quero trabalhar com ela e além disso neste curso estou ajudando de alguma forma as pessoas que não tem condições”, disse.

A dietora da Escola Debora Galvan conta que em outras parcerias firmadas com a Setas realiza também serviços como designer de sobrancelhas, camuflagem em henna, depilação egípcia, penteado, chapinha e maquiagem.