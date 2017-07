Perri confirma ameaças, diz que não se acovardará e se mantém nas investigações

GRAMPOS S/A

PONTO NA CURVA - ANTONIELLE COSTA

“Não me acovardarei diante de qualquer ameaça velada ou explícita. Não irei me afastar, provarei em todas as instâncias as inverdades me imputadas levianamente, com o único propósito de denegrir minha imagem, de me afastar das investigações”.

A declaração é do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Orlando Perri, ao se manifestar sobre as denúncias veiculadas na imprensa de que ele teria realizado grampos ilegais na época em que atuou como corregedor-geral de Justiça.

Ele classificou com uma mentira “deslavada” as acusações e confirmou que o propósito é afastá-lo da condução das investigações no âmbito do Tribunal de Justiça sobre uma central de grampos clandestinos montada no Estado, que interceptou de forma ilegal centenas de pessoas, que ele chama de “grampolândia pantaneira”.

“Os fatos denunciados jamais aconteceram e as provas são documentais. Todas as interceptações que realizamos quando estivemos na Corregedoria fizemos dentro da estrita legalidade e com a participação e requerimento do Ministério Público Estadual e afianço aos senhores: jamais interceptei nenhum desembargador enquanto corregedor-geral de Justiça. Conhecia e ainda conheço as limitações da minha competência. Jamais, repito, fiz qualquer interceptação contra qualquer desembargador”, afirmou antes de iniciar a sessão da Turma de Câmara Criminais Reunidas.

Perri não negou que tenha feito interceptações, mas afirmou que foram todas dentro da legalidade, dentro de sua competência.

“As interceptações realizadas de juízes fiz, repito a requerimento e com a participação do Ministério Público”.

Remessa ao STJ

O desembargador destacou que se manterá nas investigações até que seja avocado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Não há situação para levar os procedimentos ao STJ, querem tirar das minhas mãos, não me furtarei”, pontuou.

Entenda o caso

Perri preside as investigações instauradas no Tribunal de Justiça, a partir de uma notícia/crime interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), após vir à tona após uma denúncia do então secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso, Mauro Zaque, a Procuradoria-Geral da República, dando conta de que o governador Pedro Taques tinha conhecimento do caso e nada fez.

Quando da instauração da apuração dos fatos, Perri enviou a representação a Procuradoria-Geral de Justiça.

Ele incluiu também a OAB-MT como interessante/noticiante aos autos, autorizando o acompanhamento das investigações e requerimento de diligências para a elucidação dos fatos criminosos.

Prisões

Desde então quatro coronéis da PM e dois praças foram presos.

No dia 23 de maio, o juiz Marcos Faleiros determinou a prisão do coronel Zaqueu Barbosa, ex-comandante da PM e do cabo Gerson Luiz Correa Júnior.

No último dia 23, Perri determinou a prisão do secretário afastado da Casa Militar, Evandro Lesco e do secretário-adjunto, Ronelson Barros, coronel Januário Antônio Edwiges Batista, comandante do 4º Batalhão da PM em Várzea Grande e o cabo Euclides Luiz Torezan, que estava cedido ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

O corregedor-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Correa Mendes e o diretor de inteligência tenente-coronel Victor, Paulo Fortes Pereira, também foram presos, acusados de vazar informações sigilosas sobre o caso, mas já estão em liberdade.