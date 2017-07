INVADIU PRAÇA DE PEDÁGIO

A Corregedoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso emitiu nota pública na tarde desta quinta-feira (6) para informar que foi aberto uma investigação contra o delegado Sérgio Ribeiro.

Câmeras de segurança da Concessionária Rota Oeste mostram Ribeiro Araújo invadindo uma praça de pedágio na BR-163, em Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá), aonde o mesmo obriga fiscais a liberarem a passagem dele, sem pagamento da taxa.

O caso ocorreu no dia 12 de março, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana, segundo reportagem do site RepórterMT.

De acordo ainda com o site, o delegado invadiu a cabine da fiscal, em posse de uma arma e puxou a funcionária pelos braços, ordenando que ela fosse com ele até a central de monitoramento do pedágio.

Ela estava em uma ligação telefônica, aparentemente tentando resolver a situação, mas foi obrigada a interromper o telefonema e o acompanhar.

Segundo a PJC, diante das informações recebidas, foi instaurado um procedimento para apurar a conduta do delegado.

O corregedor-geral da Polícia Civil, Jesset Munhoz, designou um profissional para executar o trabalho.

A assessoria da Polícia Judiciária Civil informa ainda que, para melhorar o tráfego de viaturas nas rodovias de Mato Grosso, especialmente as descaracterizadas e acauteladas, foi encaminhada a relação de todas as placas das viaturas caracterizadas, descaracterizadas e acauteladas para cadastro na Concessionária Rota do Oeste.