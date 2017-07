Policial Militar de Brasnorte que agrediu homem em 2011 é condenado

DA REDAÇÃO

Em acolhimento ao pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeira instância contra um policial militar do município de Brasnorte. O caso ocorreu em janeiro de 2011, quando o PM, R.P. de M., agrediu fisicamente uma pessoa por discórdia no método da abordagem policial.

Os desembargadores levaram em conta o testemunho coeso da vítima e o laudo do exame de corpo e delito que demostrou graves lesões.

Conforme o voto de Gilberto Giraldelli, relator e desembargador, quando a palavra da vítima for dominante sobre os demais testemunhos, incluindo agentes públicos, que gozam de fé pública, justificar-se-á a reforma da sentença.

“Na hipótese em que os relatos se mostram coesos e imparciais na elucidação do fato, justificando-se a reforma da sentença de primeira instância para ver condenado o réu”, disse.

Após a decisão de primeira instância ao inocentar o policial, o MP se levantou contra e requereu à Terceira Câmara Criminal que reformasse a sentença.

Segundo consta nos autos, na noite do dia 10 de janeiro de 2011, os policiais R.P. de M. e F.F. da C. realizavam patrulhamento com o propósito de localizar um suspeito, razão pela qual se dirigiram à rodoviária da cidade.

Ao chegarem ao local, fizeram a abordagem policial em um suspeito, ao ver a situação, O.P.A. teria questionado a necessidade da extrema violência usada. Indignado, ele interveio na atuação policial, solicitando que o policial desse fim na agressão.

Neste momento, a ação voltou-se para o interventor, sendo-lhe determinado que encostasse na parede, sobrevindo o seu algemamento e agressões na região do abdômen e na costela. A violência continuou e O.P.A. foi levado ao destacamento da polícia, onde foi espancado e depois liberado.

A vítima das agressões disse que foi ao hospital se tratar e na ocasião teria informado à equipe médica que os ferimentos teriam sido causados por uma queda de cavalo. Somente duas semanas após o ocorrido procurou a promotoria do município e posteriormente registrou queixa contra os agentes públicos.

Ao registrar queixa, fora feito o exame de corpo de delito e, mesmo depois 15 dias do ocorrido, foram reconhecidas graves lesões que poderiam levar a morte do denunciante.

“Comprovada a lesão ocorrida e autoria delitiva que se reporta ao recorrido, deve ser ele condenado pela conduta imposta no art. 129,§1.º, inciso II do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria considero como negativa a culpabilidade, de acordo com o número de lesões perpetradas contra a vítima, nítido o seu grau de reprovabilidade que justifica o distanciamento da pena do mínimo legal. Desta feita, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão”.