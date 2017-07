Seduc, AL e MP discutem educação inclusiva para pessoas PNE

INCLUSÃO SOCIAL

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, participou, nesta quarta-feira (05.07), da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A pauta desse primeiro encontro foi a Meta 14 do Plano Estadual de Educação, que trata da educação inclusiva das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Marrafon destacou a importância do trabalho que começa com a primeira reunião da comissão, uma vez que estiveram presentes representantes do Ministério Público e do Conselho Estadual de Educação, entre outras entidades e profissionais da educação pública. “Sabemos que, se há algo transformador, é justamente a educação, e o trabalho realizado aqui tem o objetivo não apenas de melhorar o ensino hoje, mas também de dar oportunidade, garantir os direitos de cidadania a todos”, afirmou.

Sobre a Meta 14 do Plano Estadual, o secretário ressaltou que a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) tem construído o Pró-Escolas, maior programa de investimento em educação já lançado no Estado, com a finalidade de cumprir todas as metas estabelecidas.

“Estamos avançando cada vez mais, mesmo com algumas dificuldades e competências que não estão diretamente ligadas ao Estado, mas aos municípios. No entanto, acreditamos muito que com gestão compartilhada e união, conseguiremos evoluir não só em relação ao acesso das pessoas com deficiência, mas também em relação à qualidade do ensino, que deve ser pensado com carinho, cuidado e acolhimento”, reforçou.

Representando o Ministério Público, o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko observou que existem pontos a serem aperfeiçoados na Meta 14, como capacitação adequada para professores que trabalham diretamente com estudantes com deficiência, material didático adequado, transporte escolar e alimentação, por exemplo. “São todos pontos importantes para que os estudantes possam ser devidamente escolhidos no ambiente escolar”.

A partir da reunião, que foi conduzida pelo presidente da comissão, deputado estadual Allan Kardec, foi criado um grupo de trabalho para acompanhar as ações voltadas à educação.

Outros encontros deverão ser realizados em breve entre Seduc, AL e MP para continuar o debate sobre as questões abordadas no Plano Estadual.