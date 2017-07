Sindicalista elogia condução de secretário de Estado para por fim do impasse com RGA

DIÁLOGO ABERTO

DA REDAÇÃO

O impasse entre Governo do Estado e servidores públicos deve terminar após aprovação do Projeto de Lei da Revisão Geral Anual que será votado antes do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa.

Integrantes do Fórum Sindical evidenciaram que isso só teve êxito após a abertura de diálogo com o Executivo, que segundo os sindicalistas, não existia com o Paiaguás.

Um dos representantes do Fórum comentou que a condução feita pelo novo secretário da Casa Civil, José Adolpho, com os sindicalistas foi fundamental para que o impasse da RGA chegasse ao fim.

Na manhã desta quinta-feira (6), a Assembleia e o Governo do Estado realizaram coletiva para anunciar que o projeto de Lei da RGA será votado antes do recesso parlamentar.