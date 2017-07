‘Ações Coletivas em Saúde Bucal’ atingiram 10 mil alunos municipais

EM SEIS MESES

DA REDAÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Coordenadoria de Saúde Bucal vem ampliando, qualificando e melhorando o atendimento ao usuário, através da adesão da Política Nacional de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família.

Apenas neste primeiro semestre, 10.500 crianças e adolescentes de escolas municipais, creches, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e projetos sociais (incluindo a zona rural) participaram das Ações Coletivas em Saúde Bucal.

Conforme a coordenadora de Saúde Bucal, Diolena Sguarezi, os atendimentos estão sendo realizados pelas 11 equipes de Saúde Bucal (ESB) na estratégia Saúde da Família, que se dividem por regionais para atender a população visando a correta higienização com a entrega de kits de escovação, desenvolvimento de hábitos saudáveis e a prevenção das doenças e agravos bucais.

Para ela, o trabalho das equipes corrobora para a diminuição nos atendimentos secundário e terciários.

“Além das 11 equipes ESB, o município conta com 10 Clínicas Odontológicas, sendo que sete funcionam como Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), três Clínicas de Atenção Básica, um laboratório de Prótese Dentária Regionalizado, duas unidades de Pronto Atendimento 24 horas e um Centro de Saúde Odontológico, e esse trabalho de prevenção contribui para que haja diminuição nos atendimentos dessas unidades. Isso, além de melhorar a qualidade de vida da população, desonera os cofres públicos”, enfatizou a coordenadora.

Há quase quatro anos responsável por uma das micro-regiões do bairro Santa Izabel (o que compreende cerca de quatro mil pessoas), a cirurgiã dentista Camila Gomes Silva Ibarro que nesta semana fez palestra para 950 adolescentes e pré-adolescentes da Escola Municipal Professor Ranulpho Paes de Barros e para as 110 crianças de 02 a 05 anos da Creche Sebastião Tolomeu afirma que o trabalho de prevenção com as crianças e adolescentes reeduca os hábitos dos pais e professores, em caso de creches.

Ela ainda ressalta que as palestras e atividades didáticas são repassadas respeitando as faixas etárias.

Dessa forma, as atividades abordadas diminuem os traumas e cooperam para que esse público cresça com a autoestima elevada.

“Temos a preocupação de encontrarmos a melhor forma de abordagem respeitando as idades. Após as palestras, encaminhamos os casos que necessitam de tratamento e realizamos o acompanhamento nas unidades com retorno de até três vezes ao ano. O resultado é gratificante, pois quando voltamos encontramos um novo cenário e fica perceptível que alcançamos nosso objetivo. Os hábitos são outros e as crianças já interagem e cobram dos pais e educadores que eles pratiquem a escovação da forma adequada. E a consequência são crianças com dentes mais saudáveis o que os deixam mais felizes à medida que vão crescendo”, conclui a cirurgiã.

Carla Aparecida Marcondes, diretora da Creche Sebastião Tolomeu, afirma que o aprendizado das crianças é sentido na unidade e na casa de cada uma delas. “Os alunos já conhecem a doutora e as palestras abordadas por ela e facilitou nosso trabalho. Antes os medos e receios na hora da escovação predominavam. Hoje além de cobrarem que as educadoras realizem a escovação ‘como a tia ensinou’ também recebemos depoimentos dos pais dizendo que foram repreendidos porque não escovaram fazendo ‘bolinha nos dentes e vassourinha na língua’. Realmente é um aprendizado que eles levarão para a vida toda”, finalizou a diretora.