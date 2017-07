Motociclista morre após ser atingido por carro na saída de Cuiabá

IMPACTO FATAL

DA REDAÇÃO

Um motociclista, que não foi identificado, morreu na manha desta sexta-feira (07.07) em um acidente, na BR-364, próximo ao Distrito Industrial, saída de Cuiabá.

De acordo com o MidiaNews, a PRF informou que a vítima foi atingida transversalmente por um carro, mas ainda não se sabe a causa do acidente.

Com a força do impacto, a vítima caiu em um canteiro após ter sido arremessada da moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas chegando ao local, o motociclista não apresentava mais sinais de vida. Já a condutora do carro, sofreu apenas leves ferimentos.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica esteve no local analisando as causas do acidente. Segundo o site MidiaNews, o corpo do motociclista foi encaminhado para o IML para identificação e exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran).