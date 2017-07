CRIME MILITAR

O governador Pedro Taques (PSDB) convocou quatro coronéis da reserva para voltar ao serviço ativo e compor o Conselho Especial para julgar o coronel Pery Taborelli da Silva Filho.

Os coronéis da reserva são: Denézio Pio da Silva, Ricardo de Almeida Gil e Joelson Sampaio, como membros titulares, e Elierson Metello de Siqueira, como suplente.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (3).

De acordo com a ação que tramita no Poder Judiciário, Taborelli responde a dois artigos do Código Penal Militar (CPM), sendo o 303 e 320.

Os dois artigos, segundo o CPM, significam:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de três a quinze anos.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.

Peculato culposo

§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Peculato mediante aproveitamento do êrro de outrem Art. 320 – Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem: Pena – reclusão, de dois a oito anos. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento.

Além de Taborelli, outras cinco pessoas também foram alvos da ação, mas tiveram a punição extinta.