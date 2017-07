Blairo Maggi e Jayme Campos lideram corrida para o Senado Federal

ELEIÇÕES 2018

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senador licenciado Blairo Maggi (PP), e o ex-senador Jayme Campos (DEM) lideram a disputa pelas duas vagas no Senado, conforme revela a pesquisa de intenção de votos realizada pelo Mark Instituto de Pesquisas e Opinião, em parceria com o portal TV Mais News.

A pouco mais de um ano das eleições, a pesquisa espontânea traz Maggi com 2,4% e Jayme com 1,4% das intenções.

O índice de brancos e nulos é de 20,2% enquanto não souberam ou não responderam foram 74,6% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 4 de julho, em 97 bairros de Cuiabá, e 606 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), que despontou na pesquisa à vaga de governador, também é lembrado na pesquisa espontânea para o Senado com 0,6%.

Na sequência, aparecem o vereador Toninho de Souza (PSD), o deputado federal Valtenir Pereira (PSB), o senador José Medeiros (PSD) e o ex-senador Antero Paes de Barros (sem partido), todos com 0,2% de intenções.

ESTIMULADA – Maggi mantem a liderança na pesquisa estimulada com 19,4% e Jayme se mantém em segundo com 13,1%. Três deputados federais aparecem na preferência: Valtenir Pereira com 5,1%, Nilson Leitão (PSDB) com 3,6% e Ezequiel Fonseca (PP) com 2,2%. Não souberam ou não responderam somam 33,8% e brancos e nulos 22,8%. (KG)