Defesa Civil promove palestras de capacitação para agentes públicos

DA REDAÇÃO

A Defesa Civil de Cuiabá promoveu na última quinta-feira (06.07) o primeiro Ciclo de Estudo em Operações da Defesa Civil. O evento foi realizado com o intuito de ampliar o leque de conhecimento dos agentes públicos do órgão responsável pelo desenvolvimento de ações preventivas e assistenciais, que evitam ou minimizam consequências danosas oriundas de ocorrências desastrosas.

O ato de capacitação ocorreu na sede da Defesa Civil de Cuiabá contou também com a presença do secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa.

Ao todo foram quatro palestrantes que abordaram os temas “Operação com produtos Perigosos”, “Os Dados Estatísticos e sua Implicação na Previsão dos Riscos”, “Legislação de Incêndio Florestais e Urbanos” e “Conhecendo as Áreas de Riscos de Cuiabá”.

As palestras foram ministradas a membros dos órgãos de defesa e proteção de Cuiabá, Várzea Grande, do Estado e também do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Ao final, os mais de 30 presentes foram contemplados com um certificado de participação.

“Esse evento tem o propósito de acima de tudo seguir as primícias do prefeito Emanuel Pinheiro de implantar em Cuiabá uma gestão humanizada. É um ciclo que tem como característica trabalhar com agentes públicos, ou seja, aqueles profissionais que já estão de alguma forma vinculados a um órgão público em qualquer esfera de governo”, explica o diretor de Proteção e Defesa Civil, Cel. Paulo Wolkmer.

O secretário municipal de Governo, Carlos Roberto da Costa, destacou que a Defesa Civil de Cuiabá vem trabalhando de maneira proativa, no intuito de evitar uma série de inconvenientes que possam acontecer. Ainda assim, ele ressalta a importância da integração entre os órgãos para um esforço coletivo na prevenção de situações problemáticas que afetam a população.

“Sempre nos depararemos com situações difíceis em nível municipal, estadual e nacional. No entanto, se houver essa integração e complementação sempre, tenho certeza que as tarefas ficam mais fáceis de serem executadas e os problemas mais possíveis de ser superados. Acredito que juntando a experiência de todos aumentam as chances de realização de um bom trabalho”, comentou o secretário.

O diretor de Proteção e Defesa Civil lembrou ainda que o objetivo é realizar pelo menos um Ciclo de Estudos por mês, contemplando assim profissionais de diversas áreas.

“Estamos com a meta de fazer o segundo com um perfil um pouco diferenciado, onde iremos trabalhar especificamente com os profissionais da imprensa. Assim podermos unificar a informações referentes ao nosso órgão, as nomenclaturas corretas e debater questões na área da meteorologia”, pontuou Wolkmer.