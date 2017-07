Ex-governador de MT, Silval Barbosa deve confessar crimes à Justiça no dia 20

BOMBA À VISTA

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) vai prestar depoimento no dia 20 de julho, às 13h30, na 7ª Vara Criminal de Cuiabá conduzida pela juíza Selma Arruda na ação penal relativa à quarta fase da Operação Sodoma da Polícia Civil.

Anteriormente, o depoimento estava programado para o dia 5 de julho, mas foi alterado em decorrência da internação médica do ex-presidente da Metamat (Companhia Mato-grossense de Mineração) Justino Paes de Barros, um dos réus colaboradores da ação penal.

Esse será o primeiro depoimento em juízo do peemedebista após permanecer 21 meses preso e deixar o Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) somente no dia 13 de junho deste ano após confessar abertamente que cometeu crimes no exercício do cargo de governador do Estado.

Conforme já confirmado em nota oficial, Silval Barbosa vai confessar os crimes que cometeu diante da estratégia de ter a pena reduzida numa eventual sentença condenatória, o que é previsto pelo artigo 197 do Código de Processo Penal (CPP).

Neste processo criminal, o ex-governador é acusado de integrar uma organização criminosa que desviou R$ 15,857 milhões dos cofres públicos por meio de uma fraude em um pagamento de R$ 31 milhões destinado a desapropriação do bairro Jardim Liberdade I.

O ex-secretário de Estado Pedro Nadaf já admitiu em depoimento que o esquema foi montado para que R$ 10 milhões do dinheiro desviado fossem direcionados ao empresário Valdir Piran, em razão de um empréstimo que Silval Barbosa havia feito em uma de suas factorings e estava pendente de pagamento.

Outros R$ 5,857 milhões foram utilizados para propina que favoreceu o próprio Nadaf e outros agentes políticos como o procurador aposentado do Estado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima, o ex-secretário de Estado de Fazenda Marcel de Cursi e o ex-presidente do Intermat (Instituto de Terras de Mato Grosso) Afonso Dalberto.

Também no dia 20 de julho, está programado o depoimento do empresário Antônio Rodrigues de Carvalho, dono da Santorini Empreendimentos.

No dia seguinte será a vez do empresário Alan Malouf e de Silvio César Correa de Araújo, ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa. No dia 25 de julho prestarão depoimentos o advogado Levi Machado de Oliveira e o procurador aposentado do Estado Chico Lima. No dia 27 de julho, também às 13h30, será a vez do ex-secretário de Estado de Planejamento Arnaldo Alves, e o empresário Valdir Piran.

O último a prestar depoimento será o ex-secretário de Estado de Fazenda Marcel de Cursi no dia 28 de julho.