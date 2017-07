Lucimar e vice são inocentados pela Justiça

CRIMES ELEITORAIS

DECISÃO

Publicado em 06/07/2017 no Diário de Justiça Eletrônico, nr. 2444

AIJE nº 409-42.2016.6.11.0020

Vistos etc.

Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral por suposto “uso indevido dos meios de comunicação social, abuso do poder econômico, gasto ilícito e fraude à lei eleitoral” (sic) ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Várzea Grande/MT (PDT) em face da atual Prefeita e candidata a reeleição pela Coligação Para Avançar e Melhorar, Lucimar Sacre de Campos e do candidato a Vice-Prefeito José Aderson Hazama, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que os Requeridos cooptaram candidatos do PT do B, então integrante de outra coligação, divulgando amplamente os fatos em programas de televisão, bem como teriam praticado abuso de poder econômico, pois teriam realizado doações para terceiros acima do limite legal.

Narra a inicial que os Requeridos, de forma abusiva e contrariando a legislação eleitoral, cooptaram o apoio político do PT do B, então integrante da Coligação Várzea Grande Para Todos, divulgando tal fato no programa “Resumo do Dia”, muito embora exista vedação expressa na legislação sobre divulgação de atos partidários.

Sustenta o Autor que também tomou conhecimento da confecção de santinhos e adesivos micro perfurados, dentre outros materiais gráficos, a exemplo do que consta no rol anexado, pela Coligação Pra Avançar e Melhorar, o que demonstraria gasto ilícito de campanha, uma vez que não constaram na prestação de contas da campanha majoritária vencedora.

Relata que foi divulgada, no mesmo programa televisivo, a inauguração do Comitê Central da campanha majoritária investigada, em reportagem com o título “Eleições 2016 A Candidata Lucimar Campos Inaugurou o Comitê Central de sua Campanha”, por meio da qual se deu ampla cobertura do ato político partidário.

Aduz, ainda, que a campanha dos Requeridos foi bancada quase que exclusivamente por recursos próprios da candidata Lucimar Campos, quando deveriam ser utilizadas exclusivamente em sua campanha, pois a lei permite sua utilização apenas em prol do candidato beneficiário.

Por fim, assevera que houve doação de R$ 203.018,00 (duzentos e três mil e dezoito reais) a partidos e candidatos, evidenciando o abuso de poder econômico e a utilização ardilosa da ressalva legal dos recursos próprios visando burlar a limitação, de 10% (dez por cento) do rendimento bruto do ano anterior, para doação a terceiros.

Diante desses fatos, pugna pela quebra do sigilo bancário da investigada Lucimar Campos, a fim de saber o total de rendimentos brutos auferidos no ano de 2015, requer a notificação da Gráfica Millenium Ltda.-EPP para que explique a confecção dos materiais gráficos anexos, que seja requisitado ao Juízo da 49ª Zona Eleitoral todas as doações pormenorizadas referentes ao valor de R$ 203.018,00 (duzentos e três mil e dezoito reais) destinado a partidos e candidatos, que seja oficiada a TV Rondon (SBT Cuiabá) para que disponibilize os programas originais dos vídeos disponibilizados nos autos.

Ao final, requereu o acolhimento dos pedidos formulados, com a cassação do registro ou do diploma dos Requeridos, bem como que seja decretada a inelegibilidade apenas da Requerida Lucimar Sacre de Campos, além dos demais pedidos de praxe (notificação, protesto por provas e rol de testemunhas).

A petição inicial foi instruída com os documentos acostados às fls. 25/31 (certidão da Justiça Eleitoral, procuração, cópia da carteira da OAB do representante do autor, santinhos, vídeo do programa Resumo do Dia, fotos, materiais gráficos e prestação de contas da requerida Lucimar Campos e foto de um adesivo impresso em um veículo).

Pelo r. despacho de fls. 33 foi determinada a notificação dos Requeridos para apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente notificados (fls. 143/146), os Réus apresentaram defesa conjunta às fls. 38/91, arguindo, preliminarmente, o reconhecimento da inadequação da via eleita, pois os fatos narrados na inicial justificariam a propositura de outras ações e não uma AIJE, bem como preliminar de inépcia da exordial.

No mérito, em relação ao suposto abuso dos meios de comunicação, aduzem que não compete aos Requeridos fiscalizar as reportagens e matérias realizadas pelos meios de comunicação, seja por meio de imprensa escrita, televisionada ou rádio e que a mera cobertura jornalista de evento público não configura abuso.

No tocante ao suposto abuso do poder econômico, asseveram que não tem o menor fundamento, sobretudo porque a requerida fez doações de seus próprios recursos e não extrapolou o limite de gasto para o cargo que concorreu, tanto que as contas da sua campanha foram aprovadas sem ressalvas.

Por fim, afirmam que os requeridos foram apoiados por vários candidatos(as) ao cargo de vereador, de vários partidos, inclusive que compunham chapa concorrente e os santinhos foram produzidos pelos próprios candidatos, o que evidenciaria a ausência de gravidade e potencialidade dos fatos para configurar o ilícito previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, mormente ante a ausência de provas do abuso de poder econômico suscitado pelo Autor.

Por conta disso, pugnam, ao final, que seja reconhecida a inadequação da via eleita ou que o feito seja extinto sem análise do mérito em razão da manifesta inépcia da inicial e, não sendo acolhidas as preliminares, pugnam pela improcedência da presente ação (sic) e que o Autor seja condenado por litigância de má-fé.

A defesa foi instruída com os documentos de fls. 93/141 (procurações, matérias veiculas nos sites Folha Max, Olhar Direto, G1, entre outros, andamento processual dos autos nº 17584-43.2013, extraído do site do TJMT, comprovantes de inscrições de alguns vereadores na Receita Federal, despesas realizadas pelo Partido Trabalhista do Brasil, extraída do site do TSE e cartão do CNPJ da Empresa Gráfica Millenium Ltda-EPP).

O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, às fls. 148, consignando não ser o caso de julgamento antecipado da lide, pugnou pela designação de audiência de instrução para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes.

Às fls. 150, foi designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas.

Às fls. 151/158, os Requeridos opuseram embargos de declaração alegando omissão na análise das preliminares de mérito suscitadas em sede de contestação.

Por meio da r. decisão de fls. 159 este Juízo conheceu dos embargos porém os rejeitou, porque as preliminares de mérito arguidas na defesa seriam analisadas oportunamente, por ocasião da sentença, de forma preliminar ao mérito, inclusive para se aferir se com ele (mérito) se confundem.

Às fls. 161 foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que ambas as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas.

Na ocasião foram analisados e indeferidos os requerimentos formulados na petição inicial e, considerando não haver outras diligências a serem realizadas, foi declarada encerrada a instrução e oportunizado às partes apresentarem as alegações finais na forma de memoriais (artigo 22, inciso X, da LC nº 64/90).

O Autor, às fls. 163/169, apresentou suas alegações finais, fazendo, em síntese, considerações sobre as provas acostadas na inicial, pugnou pela reconsideração da r. decisão proferida em audiência, para o fim de deferir a quebra do sigilo fiscal da requerida e, ao final, pugnou pela total procedência da ação (sic), reconhecendo-se o uso indevido dos meios de comunicação social e o abuso do poder econômico.

Os Réus, às fls. 174/180, apresentaram suas alegações finais reiterando, em suma, as razões defensivas, notadamente as preliminares arguidas, as quais demonstrariam a total esterilidade da presente ação, aduzindo que não foram comprovadas as alegações constantes na exordial e pugnando, portanto, pela improcedência da ação (sic).

O órgão do Ministério Público Eleitoral, às fls. 182/183, apresentou parecer final opinando, em síntese, pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral (sic), sobretudo porque não há nos autos provas robustas capazes de comprovar os fatos alegados na inicial e a mera possibilidade ou indício de abuso de poder econômico não são suficientes para ensejar uma sentença condenatória.

Ressaltou, também, que a prova requerida e indeferida não teria força e fundamento para provar o abuso de poder econômico, pois seria necessário que o autor tivesse apresentado provas testemunhais dos alegados “acertos” ou delação de alguns dos envolvidos, porém nada disso ocorreu.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Em primeiro lugar, indefiro o pedido de reconsideração da r. decisão de fls. 161, proferida em audiência, por meio da qual foi indeferido o requerimento de quebra de sigilo fiscal da requerida, sobretudo porque a instrução processual já foi encerrada na referida audiência e as partes saíram intimadas para apresentação de alegações finais, razão pela qual se mostra impertinente e inoportuno falar-se neste momento em conversão do julgamento em diligência para que seja determinada a quebra do sigilo fiscal da Requerida Lucimar Campos, como postula a parte Autora em suas alegações finais de fls. 168.

Ademais, não se pode olvidar que a r. decisão de fls. 161, em relação à qual se pleiteia a reconsideração, foi proferida em audiência e na ocasião não houve qualquer recurso ou manifestação contrária da parte autora, a qual, ao reverso, saiu devidamente intimada para apresentar suas alegações finais sem nada requerer.

Não se pode olvidar, ainda, que ao juiz cumpre indeferir a prova impertinente, irrelevante, protelatória ou ilícita (artigos 370 e 370 do CPC ), como ocorre no caso em tela, pois, como bem destacou o parquet (fls. 182), a quebra de sigilo fiscal da requerida em nada mudaria o parâmetro probatório já existente nos autos, além de se tratar de providência excepcional que não encontra justificativa plausível no caso vertente, em que já houve apresentação e aprovação de contas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral, conforme já destacado na r. decisão de fls. 161.

Assim, não há outra alternativa a este Juízo senão a de indeferir o requerimento de reconsideração, sem que, com isso, se possa cogitar de qualquer forma de cerceamento, notadamente porque, acaso fosse deferida a providência pleiteada pela parte Autora, o que só se admite a título de argumentação, haveria, ao reverso, ofensa ao princípio da isonomia processual (ou paridade de armas), na medida em que se oportunizaria a reabertura da instrução processual em momento processual inadequado, causando surpresa à parte contrária.

Em segundo lugar, antes de se ingressar na análise do mérito da demanda, é de rigor aferir se outras questões prévias (preliminares ou prejudiciais) impedem o conhecimento da lide, nos termos do artigo 354 do novo Código de Processo Civil.

Quanto às preliminares, estas podem ser classificadas em condições da ação (interesse processual e legitimidade das partes – artigo 17 do novo CPC) e pressupostos processuais (de existência – existência de petição inicial, existência de jurisdição, citação do réu e capacidade postulatória – e de validade – petição inicial apta, juiz imparcial e competente, capacidade de ser parte e capacidade processual, além de inexistência de litispendência, perempção e coisa julgada).

A primeira preliminar alegada é de inadequação da via eleita, visto que os fatos narrados na presente ação justificariam a propositura de outra ação eleitoral e não uma ação de investigação eleitoral (fls. 40/63).

Tal preliminar deve ser indeferida.

Isso porque o artigo 14, § 9º, da Constituição federal estabelece peremptoriamente que:

“§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)”

Tal previsão constitucional já era albergada pela Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), cujo preceito cogente indicava que:

“Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

(…)

3º O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas, no que lhes fôr aplicável, pela Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952.

Por seu turno, a Lei Complementar nº 64/90, em seu artigo 22, conferindo plenitude a tais previsões normativas e reservando-as à esfera jurisdicional, estatui o seguinte acerca da investigação judicial eleitoral:

“Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

I – o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível;

b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar;

II – no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

III – o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;

IV – feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

V – findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação;

VI – nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;

VII – no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito;

VIII – quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias;

IX – se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo s por crime de desobediência;

X – encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

XI – terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado;

XII – o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos da representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subseqüente;

XIII – no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do Relatório;

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

XV – se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato serão remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral. (Revogado pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido.”. grifos nossos

Percebe-se, pois, que as normas jurídicas acima mencionadas são aplicáveis ao caso sub judice, pois visam precipuamente resguardar a lisura das eleições e a paridade de tratamento entre os seus postulantes, isto é, a normalidade e a legitimidade do pleito, decorrendo a ideia de igualdade de chances entre os competidores, entendida como a necessária concorrência, livre e equilibrada entre os partícipes da vida política, sem a qual se compromete a própria essência do processo democrático no qual se constitui e legitima a República Federativa do Brasil.

Portanto, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos Requeridos deve ser rejeitada.

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, suscitada às fls. 47/64 pelos Requeridos, deve igualmente ser rejeitada.

Isso porque os Requeridos alegam que não há qualquer gravidade nos fatos alegados na inicial, requisito essencial para a propositura de ação judicial eleitoral e que o único interesse do Requerente é causar prejuízo à Administração Municipal dos Requeridos, por divergências e perseguições políticas.

Como se pode notar, referida preliminar claramente se confunde com o próprio mérito da presente ação, na medida em que ela busca por vias transversas discutir as condutas imputadas aos Requeridos, sobretudo porque a gravidade das circunstâncias é elemento que deve ser considerado pelo julgador para aferir a configuração (ou não) do abuso do poder político ou econômico, referindo-se, portanto, ao próprio mérito da controvérsia.

Em terceiro lugar, não havendo outras questões prévias (preliminares e/ou prejudiciais) a serem dirimidas, estando encerrada a instrução processual, passa-se à análise do mérito desta ação.

Antes, porém, cabe apenas destacar que a causa de pedir da presente ação de investigação judicial eleitoral é a suposta utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício dos Réus, eventual abuso de poder (econômico) e fraude à lei eleitoral praticados pelos Requeridos, visando se beneficiarem no recente pleito eleitoral de 2016.

Com tais limites é que será analisado o meritum causae, na forma da Súmula nº 62 do TSE .

Feitas tais considerações iniciais, verifica-se no caso vertente que, não obstante os judiciosos arrazoados da parte Autora, não lhe assiste razão, posto que os fatos alegados nesta investigação judicial eleitoral ao ver deste Juízo não foram satisfatoriamente comprovados.

Com efeito, dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (…)”

Logo, cabia ao Autor o ônus da prova relativo a fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, cabia aos Réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Nesse aspecto, cabe discorrer brevemente sobre tão vivaz assunto.

Ao Autor cumpre expor na inicial os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, indicando ainda as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (artigo 319, III e IV, do novo CPC).

Segundo a doutrina de José Frederico Marques (Manual de Direito Processual Civil, Vol. II, 9ª Ed., p. 193/194), “Na realidade, a questão do ônus da prova surge principalmente quando se verifica, afinal, a ausência ou precariedade das provas. Sem embargo disso, os princípios sobre os ônus da prova orientam a atividade processual das partes, visto que lhes mostram ´a necessidade jurídica de serem diligentes, se pretendem evitar prejuízos e inconvenientes´. Daí a grande importância prática do assunto.” .

Por esse mandamento processual se percebe que as provas se prestam a demonstrar os fatos que servem de fundamentos à pretensão; porém, não qualquer fato, mas somente aqueles alegados pelas partes sobre os quais se criou controvérsia (os fatos incontroversos não dependem de provas – artigo 374, III, do novo CPC).

Cada fato apresentado pelo Autor na inicial chama-se “ponto”. Aos Réus incumbem manifestar-se sobre todos os fatos narrados na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados (novo CPC, artigo 341).

Impugnando-os criam os Réus “questões” sobre os pontos, obrigando o Juiz a conhecer delas. E só as questões (entendidas essa expressão no sentido Carneluttiano) relevantes e pertinentes ao decisorium litis podem ser objetos de provas. Aquilo que não foi alegado não pode ser provado, pois as provas visam demonstrar fatos controvertidos da relação processual.

A prova tem como destinatário o Juiz, que deve ser convencido quanto à veracidade dos fatos aduzidos pelas partes na inicial e resposta. Mas só os fatos determinados, isto é, aqueles apresentados pelas partes, com características e peculiaridades próprias que os diferenciam de outros podem ser provados.

Destarte, para que um fato seja objeto de prova é preciso que ele tenha sido alegado na inicial. Daí a exigência que o legislador faz quanto à exposição dos fatos que fundamentam o pedido e a indicação das provas com que se pretende demonstrar aqueles mesmos fatos (novo CPC, artigo 319, III e IV).

José Frederico Marques pontifica também que “os fatos afirmados pelas partes precisam ser demonstrados para que sobre eles forme o juiz a sua convicção. E a prova constitui o meio e modo de que usam os litigantes para convencer o juiz da verdade da afirmação de um fato, bem como o meio e modo de que se serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base empírica da lide.”. (Manual de Direito Processual Civil, Vol. II, 9ª Ed., p. 185).

Assim, é fácil perceber que deve a parte, além de expor na petição inicial os fatos em que assenta sua pretensão, compro…