Delator revela como quase ex-governador apanhou de empresário; vídeo

O ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Pedro Nadaf, foi ouvido na tarde da última terça-feira (4), em decorrência da ação penal da Operação Sodoma III, que é o desvio de dinheiro público realizado através de uma das três desapropriações milionárias supostamente pagas pelo governo Silval Barbosa (PMDB) durante o ano de 2014.

Durante o depoimento, Nadaf, que fez colaboração premiada com o Ministério Público Federal, revelou que o ex-governador Silval Barbosa quase apanhou do empresário Valdir Piran, dentro da sede do Governo do Estado.

Segundo Nadaf, Piran havia recebido cheques como pagamentos de dívida que Silval tinha com ele, mas acabou recebendo os cheques pré-datados, situação que era desconhecida de Piran.

Como dono de factoring, o ex-secretário da Casa Civil acredita que Piran deve ter repassado os cheques para terceiros, e que, como não tinham fundos, acabaram voltando.

Por conta dessa situação, Nadaf revelou que o empresário teria ficado furioso com Silval e foi cobrá-lo no Paiaguás.

A revelação é feita após a pergunta da promotora Ana Bardusco, do Ministério Público do Estado.

Nadaf confirmou que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, no valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público do Estado de Mato Grosso em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Segundo Nadaf, a empresa sabia que teria de devolver 50% do valor da compra, ou seja, R$ 15.857.000,00 retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

O ex-secretário disse que R$ 10 milhões foram levados para Silval Barbosa (PMDB) para pagar Valdir Piran, já que o ex-governador tinha uma dívida de campanha com o empresário.

Os outros R$ 4,3 milhões foram distribuídos entre os integrantes da quadrilha. Nadaf disse que ficou com R$ 500 mil desse valor.

Pedro Nadaf disse que ficava com o dinheiro de todos os ilícitos praticados pela organização criminosa e que fazia o pagamento a pedidos de Silval Barbosa e a distribuição da propina para os membros do grupo.

Como o dinheiro vinha de várias frentes da organização, Nadaf não soube explicar com que dinheiro fazia determinado pagamento ou a distribuição da propina.

Ele revelou que era uma espécie de coordenador do grupo, tendo acima o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), supostamente acusado pelo Ministério Público como líder da organização.