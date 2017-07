TRE-MT dará posse ao advogado Ricardo Almeida nesta terça-feira

JUIZ MEMBRO TITULAR

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dará posse na próxima terça-feira (11 de julho) ao advogado Ricardo Gomes de Almeida, que assumirá uma vaga de juiz membro titular na categoria Jurista.

A sessão solene de posse será realizada às 8 horas.

Ricardo Gomes de Almeida já desempenhou a função de juiz-membro titular do TRE-MT, entre 12 de dezembro de 2014 e 12 de dezembro de 2016.

Reconduzido ao cargo no dia 11, o jurista permanecerá como juiz-membro titular até julho de 2019.

O decreto do Presidente da República, Michel Temer, que reconduziu Ricardo Gomes de Almeida ao cargo de juiz-titular do TRE-MT, na categoria Jurista, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de julho do corrente ano.