Empresa realiza treinamento “International Leader Coach Certification” em Cuiabá

SEJA UM LÍDER

DA REDAÇÃO

O maior desafio de um gestor, sem sobra de dúvidas é ser visto como um grande líder que consegue gerenciar com eficácia os conflitos em equipe, que tenha um perfil humano e saiba compartilhar ideias e soluções com seus liderados.

Quem está à frente de pequenas e grandes corporações, precisa enxergar a importância de investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, para que todos cresçam em harmonia dentro da empresa e vivenciem um relacionamento dinâmico e produtivo no ambiente de trabalho.

A Master Coach Márcia Fonseca, especialista em desenvolvimento do comportamento humano, explica que é fundamental fazer uma leitura de si mesmo sobre os atos praticados dentro da corporação, para que se perceba as inúmeras oportunidades de desenvolvimento que são deixadas de lado pelo stress do dia a dia, ou até mesmo, por falta de um direcionamento profissional.

Investir em treinamento especializado é fundamental para que um gestor ou executivo, abrace o sucesso, por isso, a Conexão Escola de Liderança com a Leaderart e Stathera Coaching, trazem para Cuiabá o curso “ Leader Coach Certification”, que permite a gestores de diversas áreas a possibilidade de se tornarem o Líder que sempre sonharam em Ter.

O “Leader Coach Certification” é um programa de reconhecimento internacional, ideal para gestores, coaches, responsáveis por desenvolvimento de pessoas, RH, empresários e profissionais liberais que queiram desenvolver-se e desenvolver suas equipes de uma maneira estruturada dentro do ambiente profissional.

Márcia Fonseca, uma das facilitadoras do curso, é Master Coach e possui sete certificações internacionais em Liderança e Coaching.

Tem mais de 20 anos de experiência em gestão de equipes, tanto na área pública como privada, ela explica que seu maior propósito é desenvolver pessoas para que todos tenham possibilidade de viver a sua melhor versão e contribuir para o um mundo melhor.

“Todo mundo pode se tornar um líder de sucesso e gerenciar conflitos em todos os ambientes, principalmente no ambiente familiar”, explica a Master Coach.

O conteúdo do curso é feito por meio de um roteiro dinâmico com conteúdo teórico e prático com vários exercícios para que os participantes sintam de maneira imediata todo o contexto organizacional.

O treinamento tem duração de 30 horas, além do curso presencial tem ainda atividades online.

O material didático já está incluso no investimento, além de coffee break.

Seja você também um líder que sonha alto e abrace o sucesso.

O “International Leader Coach Certification” será realizado nas seguintes datas 14 e 15 de julho, no hotel Deville Prime. Informações; 65 3028-7000/ 65 9 9282-5936

inscricao@conexaolideranca.com.br ou pelo site: www.conexaolideranca.com.br