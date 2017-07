Inscrições para concurso público da Seduc já estão abertas

ATÉ 15 DE AGOSTO

DA REDAÇÃO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

Os interessados têm até o dia 15 de agosto para se inscreverem, por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

As taxas da inscrição são de R$ 43 (nível fundamental), R$ 63 (nível médio) ou R$ 91 (nível superior).

As isenções estão previstas, conforme legislação, com data de inscrição diferenciada, entre 17 e 19 de julho, também via internet.

Para acessar o edital, clique aqui.

Esse é o primeiro concurso público no Brasil com quatro fases eliminatórias para professores da educação básica.

Em uma delas, o candidato terá que preparar e ministrar uma aula perante uma banca de examinadores.

A proposta da Seduc, por meio do programa Pró-Escolas, visa à melhoria da qualidade de ensino nas escolas estaduais, com base no Plano de Governo da gestão de Pedro Taques.

As provas serão aplicadas em setembro deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), nos 15 municípios polos de Mato Grosso: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra, em locais que serão divulgados em breve.

Salários

Os salários iniciais para os cargos ofertados pelo Estado de Mato Grosso aos profissionais da educação básica estão entre os maiores do país dentro de suas categorias.

A remuneração paga hoje aos professores em início de carreira, de R$ 3.640,34 (30 horas semanais), é a segunda melhor entre os 27 estados brasileiros.

Para os demais cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE) e Apoio Administrativo Educacional (AAE), os valores iniciais são de R$ 1.456,11 e R$ 1.167,12, respectivamente.

Os salários constam no edital, com base no último mês de maio.

Requisitos

Para concorrer às vagas para professor, o candidato deve ser licenciado em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Artes, Educação Física, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Ciências, Matemática, Biologia, Química, Física ou Unidocência (global).

Os interessados em disputar pelo cargo de TAE precisam ter nível médio de escolaridade. Já os que pleiteiam uma vaga no cargo de AAE devem ter cursado o ensino fundamental completo.