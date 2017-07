PRESO NA RÊMORA

MATO GROSSO MAIS

O empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf, teve revogada, nesta segunda-feira (10), a prisão domiciliar.

A informação foi dada pelo advogado Huendel Rolim, que patrocina a defesa do empresário.

Segundo a defesa, “a decisão é considerada justa e oportuna, uma vez que foi demonstrada pela defesa que os requisitos estabelecidos no pedido de prisão já não estavam mais presentes. O empresário continuará colaborando com a Justiça, com a confiança na apreciação imparcial dos órgãos responsáveis”, diz trecho da nota distribuída à imprensa.

No dia 31 de janeiro deste ano, Alan Malouf virou réu em decorrência da Operação Rêmora, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco.

Alan chegou a ser preso na 3ª fase da Operação Rêmora, denominada ‘Grão Vizir, em prisão preventiva concedida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, no dia 14 de dezembro do ano passado.

Mas 10 dias depois, no dia 24 de dezembro, em plantão do Poder Judiciário, Alan Malouf acabou sendo solto, tendo a prisão convertida em domiciliar.

A operação Rêmora apura um suposto esquema de propina e fraudes em licitações de escolas do Estado na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

O esquema consistia na exigência de dinheiro de empresários que tinham valores a receber da Pasta.

Alan Malouf é acusado de ser um dos líderes do esquema, ao lado do ex-secretário de Educação Permínio Pinto (PSDB), e do empresário Giovani Guizardi, que é delator do suposto esquema.