Nº26 do mundo vence batalha épica de 4h48 e tira Nadal de Wimbledon

Foi um drama até o fim. O luxemburguês Gilles Muller, número 26 do mundo, venceu uma batalha emocionante de 4h48 o espanhol Rafael Nadal por 6/3, 6/3, 3/6, 4/6 e 15/13 nas oitavas de final do torneio de Wimbledon.

Nadal até tentou, mas não conseguiu somar a quarta vitória da carreira após perder os dois primeiros sets.

A última vez foi justamente no torneio de Wimbledon, em 2007, sobre o russo Mikhail Youzhny.

Um tenista não abria 2 sets a 0 em melhor de cinco sobre o ex-número 1 do mundo desde Roland Garros 2015.

Como o jogo é disputado em Grand Slams, o quinto set é disputado em set longo, ou seja, o tenista vencedor precisaria abrir dois games de vantagem.

Curiosamente, Muller foi o primeiro jogador da história a bater Nadal no torneio de Wimbledon, em 2005, e agora volta a repetir o feito.

Na carreira, ele nunca perdeu um jogo sequer após abrir 2 sets a 0, somando 40 vitórias agora.

Foi a primeira vitória de Muller sobre um top 5 em quase 10 anos.

Ele soma quatro vitórias e 25 derrotas contra os cinco melhores tenistas do mundo.

A última vez havia sido no torneio do US Open em 2008, quando derrotou o espanhol Nikolay Davydenko.

Curiosamente, quando derrotou Nadal em 2005, o espanhol também já era top 5, mas ainda não havia conquistado os dois títulos de Wimbledon, que viriam em 2008 e 2010.

Campeão no ATP 250 de s-Hertogenbosch (Holanda), Muller atingiu as quartas de final do torneio pela primeira vez na carreira. O experiente tenista, de 34 anos, enfrenta o croata Marin Cilic, número 7 do mundo, na próxima rodada. O duelo está programado para a quarta-feira.

O jogo

O luxemburguês começou solto na partida e conseguiu pressionar na devolução de segundo saque para conquistar a primeira quebra.

Sem vacilar, Muller fechou a parcial para interromper a sequência de 28 sets consecutivos do canhoto de Mallorca.

O segundo set foi mais equilibrado, mas Muller continuou causando estragos com seu saque aberto, aproveitando o posicionamento do adversário. O cabeça de chave 16 manteve o sangue frio e confirmou o saque para abrir 2 sets a 0.

A reação de Nadal veio a partir do terceiro set, quando enfim começou a encontrar o tempo de devolução e, no detalhe, levou a parcial.

Conquistando a primeira quebra, o espanhol ainda não jogava confiante, mas conseguiu forçar o quarto set.

O luxemburguês tentou continuando indo à rede, mas a tática já não surgia tanto efeito.

Com nova quebra decisiva, o canhoto de Mallorca passou a dominar do fundo de quadra.

O quinto set foi tenso para ambos os lados. Muller começou sacando e, sem quebras, o Touro Miúra teve de sacar duas vezes para se manter no jogo. Salvou dois match-points sacando em 4/5 no 5º set com ace e bom serviço, na sequência. O adversário seguiu bem no saque, mas Nadal passava a vibrar demais e mostrar que não se daria por vencido.

O espanhol teve uma chance de quebra no quando o oponente sacava em 6/6. Muller sentiu o nervosismo no game, cometeu erros bobos.

Mesmo assim, o cabeça de chave 16 conseguiu confirmar e seguiu bem no jogo. A partida permaneceu sem novas chances até o 8/8.

O canhoto de Mallorca teve quatro novas chances para quebrar o serviço do adversário. Com uma passada na paralela e bons saques, Muller saiu do buraco e confirmou. No game seguinte, foi a vez dele ameaçar o serviço de Nadal.

Teve dois match-points, mas o Touro Miúra conseguiu salvar com cautela e igualou em 10/10.

O jogo seguiu tenso, mas os tenistas permaneceram firmes no saque sem novos break points.

Muller teve novas chances quando o número 2 do mundo sacou em 13/14 no quinto set e contou com erros do espanhol para ter mais dois match points.

Dessa vez não Nadal não conseguiu salvar o quinto ponto decisivo. Aliviado, o algoz de Nadal parecia não acreditar na maior vitória de sua carreira.