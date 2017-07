Comerciantes comemoram duplicação da Estrada da Chapada

AVANÇO NA OBRA

DA REDAÇÃO

Com o avanço das obras da duplicação da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), a popular Estrada da Chapada, os comerciantes enfatizam os benefícios que a estrada irá proporciona depois de concluída.

Os maquinários pesados estão trabalhando em ritmo acelerado no trecho, inclusive aos domingos, para que a obra seja entregue dentro do prazo.

O serralheiro Egnaldo dos Santos acredita que, depois de pronta, a rodovia irá melhorar a vida da população e o acesso aos bairros, como Parque das Nações, Jardim Florianópolis e Jardim Vitória. “Daqui a uns meses irá ficar muito melhor para nós. Acredito nisso”.

Com a previsão de ser concluída no final de 2017, a duplicação da Estrada da Chapada vai contemplar 3,6 quilômetros da pista, entre o entroncamento da MT-010 (Atacadão) e o trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco).

Ao longo da duplicação das pistas, serão construídas uma ciclovia no canteiro central e quatro rotatórias.

Serão investidos mais de R$ 23 milhões.

Comerciante há muitos anos na região, Fernando da Silva minimiza disse que a duplicação é importante para o desenvolvimento do local. “Depois de finalizada, iremos ter uma rodovia excelente. Irá ficar ótimo. É isso que a gente espera”.

Na medida em que as obras avançam, novas intervenções são realizadas ao longo do trajeto. Apesar de ser uma rodovia, o trecho que está sendo duplicado está dentro do perímetro urbano, o que aumenta os transtornos.

Por isso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) pede paciência para quem trafega pela rodovia.

Para o comerciante Edemar Pinheiro, a obra proporcionará melhorias para aqueles que dependem do comércio. “Com o fim da duplicação, vai ficar ótimo para nós que dependemos do comércio. Esta obra ficará de primeira, além de reduzir o número de acidentes neste trecho, porque serão três pistas grandes”.

Atenção redobrada

A Sinfra reforça que é preciso redobrar a atenção ao trafegar por este trecho, e orienta os condutores para obedecerem a sinalização rodoviária, em especial no período noturno para evitar incidentes.

Para aumentar a segurança dos usuários, estão sendo construídas 4 rotatórias nos pontos mais baixos da rodovia, melhorando a visão para quem for utilizar o contorno. As duas primeiras, no sentido Cuiabá-Chapada, estão na reta final.

Para entrar no bairro Parque das Nações, por exemplo, os motoristas devem prosseguir até a próxima rotatória (perto da Fundação Bradesco), conforme indica a sinalização rodoviária, para fazer a conversão de maneira correta.