Desembargador do TJMT manda soltar cabo da PM envolvido com escutas ilegais

GRAMPOS ILEGAIS

FOLHAMAX

O desembargador Orlando Perri de Almeida determinou há pouco a soltura imediata do cabo da Polícia Militar de Mato Grosso, Euclides Luiz Torezan.

Ele estava preso desde o dia 23 do mês passado em decorrência de ser um dos suspeitos de participar do esquema de gravações telefônicas ilegais em Mato Grosso que foi revelado numa reportagem do Fantástico (Rede Globo).

Lotado no Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado), Torezan decidiu colaborar com as investigações sobre o esquema. O advogado André Stumpf, que atua na defesa do militar, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva ontem.

Em seu pedido, o jurista citou que Torezan entregou seu telefone celular com conversas de WhatsApp mantida com outros investigados onde eram debatidos assuntos ligados as interceptações telefônicas.

O grupo era denominado de “Sentinela” numa referência ao sistema que estava sendo desenvolvido.

Após conseguir a liberdade, Torezan solicitará ainda nesta quarta-feira pedido de escolta por temer ser morto.

“O próprio presidente do inquérito policial militar, o coronel Jorge Catarino Ribeiro, pediu proteção. Como meu cliente se sente também ameaçado, iremos fazer o pedido ao desembargador Orlando Perri”, frisou.

Stumpf revelou que Torezan registrou um Boletim de Ocorrência contra o cabo Gerson Luiz Correia Júnior por ameaça. Correia está preso desde o dia 23, juntamente com o coronel aposentado Zaqueu Barbosa, que são acusados de comandar o esquema de arapongagem, e foram detidos por ordem do juiz Marcos Faleiros.

Além de Correia e Zaqueu, outros três oficiais da PM seguem detidos. São eles: o secretário-chefe afastado da Casa Militar, Evandro Lesco; o adjunto da pasta, Ronelson Jorge Barros, e o tenente-coronel Januário Batista.

Também sofreram prisão administrativa o ex-corregedor-geral e o diretor de Inteligência da PM respectivamente, coronel Alexandre Mendes e tenente-coronel Victor Paulo Pereira.

Eles foram soltos por decisão do juiz Bruno de Oliveira Marques.