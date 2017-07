Dois são capturados com mandados de prisão em aberto em Várzea Grande

FORAGIDOS DA JUSTIÇA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas, identificadas como M.C. de P, 59, e A.P. de O., 36, com mandados de prisão em aberto, foram presas pelo 4º Batalhão da Polícia Militar durante o final de semana, nos bairros Água Vermelha e Mapin, respectivamente, em Várzea Grande.

Durante ronda de patrulhamento no bairro Água Vermelha, na tarde do último sábado (08.07), os policias realizaram abordagem e checagem junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp), e constataram que M.C., além de possuir várias passagens criminais, apresenta um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Já no bairro Mapin, A.P. foi preso na tarde do último domingo (09.07), com três mandados de prisão em aberto, sendo de janeiro de 2003, maio de 2009 e novembro de 2013.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Gerência Estadual de Polinter (Gepol).