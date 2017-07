Governo do Estado lança plano de combate às queimadas nesta quarta-feira (12)

DA REDAÇÃO

PERÍODO PROIBITIVO

O Governo do Estado lança, nesta quarta-feira (12.07), às 15h, o ‘Plano integrado de ações de prevenção e combate às queimadas e aos incêndios florestais em Mato Grosso para 2017’ e, paralelamente, de intensificação das campanhas de fiscalização ao desmatamento ilegal. O lançamento ocorre no Parque Estadual Massairo Okamura, onde fica a base do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

O período proibitivo deste ano começa no sábado (15.07) e segue até 15 de setembro, podendo ser prorrogado devido às condições climáticas. Nos últimos dois anos, a proibição seguiu até outubro.