Mãe vive momentos de terror durante tentativa de rapto de bebê em MT; veja vídeo

Dábila Fanelli usou sua página pessoal do Facebook para publicar um vídeo e relatar momentos de terror que viveu na manhã desta segunda-feira (10) ao quase ter o filho de menos de um ano raptado por um casal, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Fanelli estava a caminho do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), na avenida Ary Paes Barreto.

Ela disse que saiu por volta das 8h da manhã, a pé, empurrando o carrinho do bebê.

Ela estava levando seu filho para vacinar em um posto de saúde no bairro da Manga, quando observou um veículo branco com vidro fumê vindo em sua direção.

“Eu estava saindo de casa para levar o Oliver para vacinar e fui seguida por um carro branco com o vidro fumê. Esse carro parou do lado do carrinho e ficou olhando. Eu estava sozinha. Cheguei no postinho de saúde no bairro da Manga e fui atendida”.

Após sair do posto de saúde, Dábila contou que foi abordada por uma mulher loira, com cabelos curtos e usando óculos de sol.

“Esse carro novamente com uma mulher loira parou na frente do carrinho do Oliver e pediu pra tirar ele, que ia levar ele embora. Eu segurei o Oliver no colo e gritei pra ela que não”.

Conforme ela, alguns moradores das proximidades perceberam a situação e a ajudaram.

“Veio um pessoal me ajudar e essa moça loira aparenta ter no máximo 45 anos e com o cabelo curto entrou no banco do carona e saiu. Mas não sei a placa, não lembro o carro. Ela tentou roubar o meu neném”.

A mãe alerta a população sobre o risco e desabafa sobre a situação.

“É uma coisa horrível que não desejo isso pra ninguém. Eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo, eu tinha o receio, mas agora é real. Então, fiquem com atenção redobrada, não postem mais a vida deles na rede social”.

Em entrevista ao VG Notícias, Dábila contou que iria registrar o Boletim de Ocorrência na tarde dessa segunda-feira (10.07).

A Polícia afirmou que não houve comunicado formal sobre o fato e nem acionamento via Ciosp. “Caso haja o registro, o fato será investigado”. Com VG Notícias.