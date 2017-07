Projeto de lei de deputado de MT propõe que professores e alunos aprendam técnicas de massagem cardíaca

PREVENÇÃO

DA REDAÇÃO

O Projeto Lei nº 286/2017, que propõe que alunos e professores aprendam a realizar (ressuscitação cardiopulmonar) ou massagem cardíaca, foi apresentado pelo deputado estadual Mauro Savi (PSB).

Dados do Cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostram que doenças cardiovasculares são líderes de mortes no Brasil. Elas representam 29% dos óbitos e, somente no mês de janeiro de 2017, foram responsáveis por mais de 30 mil mortes.

“A proposta é multiplicar conhecimento, com o propósito de diminuir a incidência e o número de mortes por doenças cardiovasculares. Esta é a maior causa de morte na população adulta em nosso país e a chance de sobrevivência das vítimas que recebem a massagem cardíaca é quatro vezes maior quando esse socorro é prestado de imediato”, cita o parlamentar.