Sine tem 1.049 vagas de emprego; maioria nos setores de agropecuária e indústria

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

DA REDAÇÃO

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou, nesta terça-feira (11.07), um dos balcões de empregos com mais vagas em 2017.

São 1.049 oportunidades, a maioria nos setores de agropecuária e indústria. As vagas também estão concentradas em três municípios: Cuiabá, Sapezal (508 km da Capital) e Tangará da Serra (245 km de Cuiabá).

Os três municípios somam 677 oportunidades. Mas existem vagas de emprego nas 28 cidades que contam com uma unidade do Sine em Mato Grosso.

Para conquistar uma dessas colocações, o interessado precisa ir até a unidade mais próxima portando carteira de trabalho para ser encaminhando à entrevista. Confira aqui o painel de vagas desta terça-feira (11.07).

Em Sapezal, são 408 vagas abertas, para auxiliar de linha de produção (101), operador de processo de produção (80), auxiliar de agricultura (78), operador de máquina agrícola (67) e operador de máquinas fixas em geral (40).

Enquanto Tangará da Serra possui 103 oportunidades de emprego, as colocações com mais vagas são: operador de máquinas fixas em geral (41), trabalhador volante da agricultura (17), auxiliar de linha de produção (12) e desossador (10).

Em Cuiabá, existem 152 vagas para ampla concorrência e 14 exclusivas para as pessoas com deficiência (PCD).

Em destaque, estão as vagas para contador, com remuneração de R$ 1.500, e analista de recursos humanos e confeiteiro, os dois com o mesmo salário de R$ 1.300.

Para o público PCD, o Sine destaca, em Cuiabá, as oportunidades de auxiliar de logística, com salário de R$ 1.208,00 e ajudante de cozinha, com remuneração de R$ R$ 961,35.