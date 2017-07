Várzea Grande terá mais transparência e segurança Jurídica

NOVOS TEMPOS

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Várzea Grande e o Conselho Regional de Contabilidade – CRC de Mato Grosso irão unir forças para criar uma rotina de acesso para os contadores e seus clientes para com a administração pública, garantindo assim mais segurança jurídica na relação comércio e indústria com o Poder Público Municipal.

Em audiência, no Paço Couto Magalhães, a prefeita Lucimar Sacre de Campos recebeu integrantes da direção do CRC-MT, que vieram representar a presidente da instituição, Silvia Mara Leite Cavalcante, e imediatamente disparou para os setores competentes uma série de reivindicações para atender a demanda da instituição.

“E perceptível que a economia local em Várzea Grande melhorou e muito. Existe transparência, existe vontade política e determinação, por isso estamos facilitando a interlocução enquanto Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso e também como contadores que somos e que trabalha pelo melhor para Várzea Grande, para Mato Grosso e para o Brasil”, disse a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC/MT, Emília de Oliveira Furlaneto.

Emília Furlaneto estava acompanhada pela conselheira Benedita Madaleno da Costa e pelo Delegado, Vando Faustino de Araújo, todos membros da diretoria do CRC/MT, mas frisou que antes de mais nada todos são contadores e moradores de Várzea Grande.

“Não estamos aqui apenas como representantes de uma categoria profissional, mas como moradores de Várzea Grande e que estamos vendo as coisas acontecerem diferente do passado”, explicou a vice-presidente, lembrando que a rotina funcionando melhor e com mais segurança jurídica, com certeza irá representar um crescimento na arrecadação de impostos, que muitas das vezes se perde pela falta de mecanismos menos burocráticos e mais eficientes.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos lembrou do compromisso assumido na campanha eleitoral junto aos representantes dos empresários e comerciantes de facilitar a interlocução e a relação entre poder público municipal e representantes dos segmentos que geram dividendos para a cidade e para sua gente.

Para a prefeita, a burocracia em nada ajuda o poder público, a cidade e sua população.

“Criarmos rotinas que facilitem a atuação dos comerciantes e empresários e, por conseguinte melhorar a arrecadação de tributos é permitir naturalmente que a economia local se consolide e ajude no crescimento de Várzea Grande. Com a economia andando, mais empregos e melhor renda serão criados para atender a demanda, o que gira a economia e melhora inclusive a cidade”, explicitou a prefeita.

Ela informou aos presentes, que começou o processo final de migração do sistema informatizado da Prefeitura de Várzea Grande, que está sendo assumido pela empresa Ábaco, que venceu um processo licitatório, e irá dar suporte técnicos e informatizado para todas as áreas da administração municipal.

Lucimar reafirmou o compromisso assumido na campanha eleitoral em destinar a maior parte da arrecadação dos impostos para atender a demanda da cidade de Várzea Grande e de sua gente.

Os secretários de Governo, César Miranda e de Planejamento, Edson Roberto da Silva e a secretária-adjunta da pasta de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos Ribeiro ficaram incumbidos de traçar um cronograma para a execução das solicitações formuladas pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.

“São pequenos detalhes que muitas das vezes acabam tornando a relação mais burocrática e levando insegurança jurídica o que contraria a principal determinação da prefeita Lucimar Sacre de Campos que é pela facilidade no trato com o comércio, a indústria e principalmente com a população, desde que respeitados os ditames legais”, frisaram os secretários de Governo e de Planejamento.

Ambos sinalizaram que alguns dos pontos colocados pelo CRC-MT já deixarão de existir com a efetiva migração total do sistema informatizado, o que deverá acontecer até no próximo dia 17 quando todo o banco de dados e o sistema operacional estará pronto e apto para atender as demandas da administração municipal, da cidade de Várzea Grande e de sua população, bem como dos setores organizados como o comércio e a indústria.