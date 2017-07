Cata-treco garante recolhimento de bens inservíveis durante a semana

CIDADE LIMPA

DA REDAÇÃO

Com o planejamento de transformar a capital mato-grossense em uma das cidades mais limpas do Brasil, a Prefeitura de Cuiabá deu início nesta terça-feira (11) a mais uma ação de limpeza na cidade.

Seguindo o cronograma de trabalho elaborado no inicio deste ano, a gestão municipal leva o programa “Cata-treco” para mais três bairros durante essa semana.

Desta vez, as comunidades atendidas são o Jardim dos Ipês, na terça-feira, o Dom Bosco, na quarta-feira (12), e João Bosco Pinheiro, na quinta-feira (13).

O “Cata-treco” oferece aos moradores das regiões a oportunidade da realização do descarte correto de objetos, o qual o cidadão entende que não tem mais serventia.

Com equipes distribuídas em diferentes pontos da cidade, os servidores passam pelas ruas dos bairros recolhendo bens inservíveis como sofás, geladeiras, televisores, fogões, dentre diversos outros materiais.

“Colocamos à disposição uma equipe com mais de 20 servidores e sete caminhões para que todo o trabalho seja feito de maneira eficiente e gere um resultado positivo para a sociedade. É um programa que dá ao morador a chance de se desfazer desses itens de maneira segura e dentro da lei. Por isso, sempre pedimos cooperação da população, fazendo a limpeza de seus quintais e já deixando esses materiais separados para o recolhimento”, explicou o secretário José Roberto Stopa.

Desde o início de 2017, a ação já beneficiou mais de 90 bairros, retirando centenas de toneladas de lixo das localidades e dando a destinação apropriada aos resíduos sólidos.

O trabalho permanente tem a meta de atender todos os bairros do município, ajudando na diminuição de bolsões de lixo e também colaborando no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e do zika vírus.

“O cata-treco é um trabalho de extrema importância para a melhoria na qualidade de vida do cuiabano e também na preservação do meio ambiente, evitando que esses objetos sejam jogados em áreas incorretas. Além disso, auxilia também no campo da saúde, pois atua de maneira preventiva na eliminação de focos de reprodução do mosquito Aedes”, comentou o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos.