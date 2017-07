EM SORRISO

DA REDAÇÃO

O empresário A. A. da S. foi baleado no peito por dois homens armados, ainda não identificados, na noite de terça-feira (11), em Sorriso.

De acordo com a Polícia Militar, o empresário estava com a esposa e uma neta adolescente trafegando pela Avenida Brasil.

Quando fez uma conversão à esquerda para entrar na Rua dos Desbravadores, os dois assaltantes, que estavam em uma motocicleta, vestindo jaquetas pretas e armados, dispararam várias vezes em direção ao veículo da família, porém, apenas o empresário foi atingido, segundo o site Nortão Online.

A PM informou que a própria vítima manobrou o carro e dirigiu até o hospital 13 de Maio, onde foi atendido pela equipe médica de plantão.

Até o momento, não foi informado o estado de saúde do empresário. Ele é pioneiro no município, atuando no ramo imobiliário.