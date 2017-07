Procon orienta consumidores durante o Liquida Centro

ATÉ 15 DE JULHO

DA REDAÇÃO

Visando garantir os direitos dos consumidores, o Procon municipal realiza uma ação de orientação durante a 11° edição do tradicional Liquida Centro.

O Liquida Centro acontece até o dia 15 de julho e passa a fazer parte do calendário oficial do município a partir deste ano, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro.

De acordo com o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor e dirigente do Procon Municipal, Gustavo Costa, cincos agentes de fiscalização estão percorrendo o comércio e distribuindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para que os cidadãos se atentem sobre os valores nos descontos e as garantias oferecidas.

“Durante o trabalho de fiscalização, solicitamos que os lojistas deixem à vista o CDC e telefones para reclamações no Procon para que os consumidores nos procurem, caso se sintam lesados”, orienta Gustavo.

Quanto ao prazo de troca de mercadoria, fica o critério do comerciante, não sendo obrigado a promover troca, desde que o anúncio seja visível ou na etiqueta do produto.

A sede do Procon está localizada na rua Joaquim Murtinho, n° 554, Centro.

O telefone para dúvidas e reclamações (65) 3641-6400.