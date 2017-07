Várzea Grande Lançará concurso com 2.690 vagas para DAE/VG

TERMINA DIA 13

A Prefeitura de Várzea Grande lança a partir do mês de agosto próximo, concurso público para preenchimento de 2.690 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Os levantamentos para as necessidades de cada uma das áreas específicas ou não, está concluído e aguarda apenas a conclusão das inscrições de um outro concurso público, o do Departamento de Água e Esgoto – DAE de Várzea Grande que encerra suas inscrições nesta quinta-feira, 13 de julho.

“Paulatinamente e com responsabilidade estamos fazendo o que determina a legislação e os órgãos de controle como o Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ministério Público, Controladoria Geral entre outras quanto ao ingresso nas carreiras do Poder Público”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos, sinalizando que os estudos apresentados pontuam para um impacto mínimo nas finanças públicas municipais, pois a maioria daqueles que forem aprovados e chamados passarão a ocupar as funções de servidores hoje por contrato temporário.

No concurso da Prefeitura de Várzea Grande, serão 2.690 vagas, sendo que 70% deste total ou 1.883 serão para chamamento imediato e paulatino, de conformidade com a necessidade pública, enquanto as 807 vagas remanescentes são do cadastro de reserva para eventual e futura convocação, lembrando que o concurso público tem validade para dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

As vagas do novo concurso público serão em todas as áreas, saúde, educação, social, engenharia e administrativo.

Segundo a prefeita, o DAE/VG tem um volume de 146 vagas e o concurso está sendo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT que tem um repertório de concursos públicos invejável.

“Estamos apostando que as inscrições efetivamente pagas, já que existem aqueles casos de isenção, sejam mais do que suficientes para pagar a realização do concurso público sem ônus para as finanças do DAE e do Tesouro Municipal, além é claro de contarmos com a experiência e o know-How da instituição federal de ensino de Mato Grosso para dar lisura e transparência ao concurso do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande”, explicou a prefeita.

Os inscritos para o concurso do DAE/VG serão classificados por Prova Objetiva, prevista para ser aplicada em 20 de agosto de 2017, na cidade de Várzea Grande.

A validade deste Concurso Público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Candidatos que tenham nível fundamental podem se inscrever aos cargos de Manutenção de Rede de Água/ Esgoto (18), as oportunidades de nível médio são para Agente Administrativo (6), Assistente de Saneamento (3), Atendente Comercial (7), Cadastrador (10), Eletricista (2), Eletromecânico (2), Encarregado de Equipe de Manutenção (7), Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto (63), Técnico de Laboratório (2), Técnico de Segurança do Trabalho (1) e Técnico Hidrometrista (10).

Já os profissionais com formação superior, podem se inscrever ao cargo de Controlador Interno, que conta com uma vaga.

As jornadas de trabalho para todas as funções, é de 40 horas semanais, com remunerações variáveis entre R$ 1.176,79 a R$ 2.640,00.

“Quando falo que fazemos as coisas com responsabilidade e transparência é para demonstrar que ambos os concursos respeitam leis e regras pois a intenção maior é permitir que a população e a cidade de Várzea Grande tenham serviços públicos de qualidade e eficientes, sendo que para isto, o servidor será remunerado”, sinalizou Lucimar Sacre de Campos.

O diretor-presidente do DAE/VG, Ricardo Araújo Azevedo sinalizou ainda que o concurso público é uma antiga reivindicação da população e uma determinação de órgãos de controle que está sendo cumprido.

“Estamos trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo DAE a população e a cidade”, disse.

Quanto as vagas e suas distribuições por áreas de interesse do novo concurso a ser lançado e que abrange toda a Prefeitura de Várzea Grande, ainda no mês de julho o quantitativo e a distribuição já estarão publicados, bem como a empresa responsável pela realização do concurso público da segunda maior cidade de Mato Grosso.