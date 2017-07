Corpo de Bombeiros extingue incêndio que ameaçava Parque Estadual em Nobres

PARQUE LAGOA AZUL

DA REDAÇÃO

Duas equipes do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) controlaram o incêndio florestal que ameaçava o Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul em Nobres.

O controle foi estabelecido na manhã desta quinta-feira (13/07). O fogo começou no Projeto de Assentamento Coqueiral, e foi identificado por satélite pela equipe na sala de monitoramento do BEA.

A identificação foi realizada com imagens do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) na manhã de terça-feira (11/07).

Imediatamente o comando do BEA ordenou aos pilotos da aeronave do Batalhão que voassem até o local para confirmar a ameaça.

Duas guarnições de combate a incêndio florestal, comandadas pelo Tenente Leandro, se deslocaram no final da manhã para o local.

O objetivo principal naquele momento era evitar que as chamas atingissem a Unidade de Conservação.

Nos dois dias subsequentes as guarniçõs trabalharam ininterruptamente.

Na manhã desta quinta feira o Comandante do BEA, sobrevoou a área atingida, com o apoio do Centro Integrado de Operações Áreas (Ciopaer), confirmando a extinção completa do incêndio.

A área atingida pelo incêndio foi de aproximadamente 400 hectares.

O tenente-coronel BM Paulo Barroso, comandante do BEA, alerta a população mato-grossense para atuar na prevenção e também denunciando quando for o caso.

“A estiagem está apenas no início e já estamos enfrentando incêndios ameaçadores. Este é o primeiro incêndio florestal que o BEA atende e nem se iniciou o período proibitivo”, afirma Barroso.

O corpo de bombeiros alerta que a partir do dia 15 de julho se inicia o período proibitivo e toda propriedade que iniciar incêndio estará cometendo crime ambiental que prevêpena de seis meses a dois anos de reclusão e multa que varia de R$ 1.000,00 a R$ 7.500,00 por hectare.

A equipe de perícia, integrada pelo Corpo de Bombeiros e Politec já estão em campo trabalhando na busca da causa deste incêndio.

Daqui a 15 dias, quando satélite responsável pelas imagens passar pela área, será possível estabelecer a cicatriz do fogo com exatidão.

Um novo sistema de alerta está sendo testado pelo BEA, a TerraMA2, Plataforma de Monitoramento, Análise e Alerta a Extremos Ambientais.

O sistema desenvolvido pelo Inpe alertou a equipe de monitoramento, que um possível incêndio estava próximo à unidade de conservação.