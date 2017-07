Encontro regional discute ações e plano de trabalho para 2018

SAÚDE EM MT

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu início nesta quarta-feira (12), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, uma reunião de condução estratégica que relata ações desenvolvidas nas regiões, as dificuldades enfrentadas e as soluções que serão debatidas em oficinas que incluem também o início da formulação do plano de trabalho para 2018.

A reunião com os escritórios, realizada mensalmente, contou com a presença de diretores e servidores dos 16 Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso.

Os representantes dos escritórios fizeram um relato das atividades desenvolvidas em suas regiões e quais são as questões mais urgentes a serem tratadas.

O diretor Gilberto Roque Geremia, do escritório de Rondonópolis, que abrange 19 municípios com uma população de 500 mil pessoas, disse que sua equipe foi uma das primeiras a fazer a capacitação do Sisreg (Sistema de Regulação) e já está pronta para operacionalizar o sistema.

Na parte da tarde, a secretária Executiva de Saúde, Fátima Ticianel, falou sobre o Decreto 1.073/2017 publicado no último dia 28 de junho que estabeleceu um prazo de 180 dias para que o Estado retome a administração direta dos hospitais regionais de Alta Floresta, Colíder, Sorriso e o Metropolitano de Várzea Grande, que estão sob ocupação temporária.

Outro ponto abordado foi à intensificação do trabalho dos escritórios regionais junto às Secretarias Municipais de Saúde, cujos titulares assumiram os cargos neste ano, para que avancem no cumprimento das metas e indicadores constantes no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), que está em andamento desde 2013.

Na medida em que as metas forem cumpridas, aumentam também os recursos repassados para os municípios por parte do Ministério da Saúde.

Conforme o Ministério da Saúde, o “PQA-VS compõe o conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), voltadas para a garantia do acesso integral a ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasileiros”.

Os compromissos e responsabilidades são assumidos pelas três esferas de governo expressas em metas estabelecidas: a federal, com financiamento e apoio técnico, a estadual e a municipal, buscando induzir a implementação de ações que garantam a consecução dessas metas.

Hoje, quinta-feira (13), o encontro irá incluir ações de planejamento das unidades com oficinas do PTA (Plano de Trabalho Anual) da Superintendência de Gestão Regional para 2018.