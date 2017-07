Festival de Arte e Cultura movimenta Lucas do Rio Verde e região

13° FESTIVAL DE ARTE E CULTURA

DA REDAÇÃO

Começa nesta quinta-feira (13.07) e vai até sábado (15) o 13° Festival de Arte e Cultura Mato-grossense em Lucas do Rio Verde.

O evento, que conta com patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), tem atrações nas áreas de dança, teatro, música, artesanato e gastronomia.

A entrada é gratuita.

A programação de hoje começa às 19h na Praça dos Migrantes, onde estão montadas a feira de artesanato e gastronomia.

A abertura oficial contará com a presença de representantes da cultura e arte no Estado, além de autoridades.

Às 19h30, no Palco 1, acontece a 3ª Mostra de Dança do Médio Norte, com artistas de Lucas do Rio Verde e da região e que terá a participação do DJ Spinha (Cuiabá), que fará uma intervenção urbana.

No mesmo horário, no Palco 2, acontecem os shows de artistas regionais. Às 20h a Cia Teatral Cena I se apresenta no teatro de Arena.

Na sexta-feira(14) o Festival continua na Praça dos Migrantes. A atração principal da noite é a dupla de humoristas Nico e Lau, que sobe ao palco às 21h30.

Na noite de sábado (15), no Lago Ernani José Machado, acontece o Festival da Cultura Mato-grossense a partir das 19h.

Além das feiras de gastronomia e artesanato haverá Ladainha – reza a São Benedito, apresentações de dança com a Associação Flor do Cerrado e Associação Grunner Wald.

A partir das 21h se apresentam a Associação Flor de Piqui, de Nova Mutum, Quadrilha Junina Explosão Luverdense, de Lucas do Rio Verde e o grupo Flor Ribeirinha, de Cuiabá.

A partir das 23h o cantor Rick Nunes faz um show sertanejo para o público presente e, às 24h, a Banda Scort Som anima a platéia com muito lambadão.