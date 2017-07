Ganha Tempo Ipiranga realizou 412.024 atendimentos até junho

CIDADANIA

DA REDAÇÃO

A possibilidade de encontrar dezenas de atendimentos de entidades públicas e privadas no mesmo local, num ambiente seguro, climatizado e gratuito, fazem com que o Ganha Tempo da Praça Ipiranga atenda cerca de três mil pessoas todos os dias.

Até a primeira quinzena de junho desse ano foram realizados 412.024 atendimentos na unidade.

Quem passa pelo centro de Cuiabá também pode usufruir da agenda de serviços prestadas de forma gratuita no local.

Foi o caso de Albert Henrique Vital, de 22 anos, que foi à unidade procurar o atendimento da equipe do projeto Fazendo Cidadania da Justiça Comunitária (Tribunal de Justiça de Mato Grosso) para emitir uma nova certidão de nascimento e dar entrada em novos documentos, devido a necessidade de mudar o sobrenome, por questões familiares.

Albert recebeu orientação da equipe da Justiça Comunitária de como proceder para emitir novos documentos, com a alteração do sobrenome.

Com o atendimento gratuito no Ganha Tempo, o estudante foi encaminhado para a Justiça Federal para tirar um novo CPF e voltará a unidade na Praça Ipiranga para a emissão de documento de identidade (RG).

O documento de Albert Henrique se somará aos 20.242 solicitados na Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) até junho desse ano na unidade Ipiranga.

O Ganha Tempo reúne outros serviços, sendo a concessionária de energia a mais procurada Energisa (106.376 atendimentos), seguida pela Lotérica (88.334), Xerox e fotos ¾ (50.296), CAB Ambiental (35.253), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) (32.993), Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) (21.854), Serviço Nacional de Emprego (Sine) (10.360), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) (9.928), Procon (6.460), Caixa Econômica Federal (3.431), Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat) (3.757), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) (3.281), Delegacia Virtual (2.236), Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (SMTU) (1.980), Alvarás (932), Certidões Criminais (280), Sicred (252), Senai (117), solicitações de certidões e carteira de pescador (128) e Hemocentro (85).

Espaço público

João é paulista e está a mais de 20 anos em Mato Grosso, a cerca de 10 anos tem a Praça Ipiranga como escritório, e o Ganha Tempo como ponto de apoio.

No local assiste televisão, utiliza o banheiro e em dias mais tranquilos descansa sentado nas cadeiras fugindo do calor da capital. “O Ganha Tempo é pai e mãe de quem é ambulante e autônomo num raio de 200 metros no entorno da praça. A nossa rotina incluí vindas ao prédio e somos muito bem tratados”, comenta.

“A característica do Ganha Tempo é única, um local público com banheiro, água fresca e temperatura amena. Então além das pessoas atendidas pelos serviços cerca de mil pessoas por dia acessam o nosso espaço para usufruir dessa estrutura”, completa o superintendente da do Ganha Tempo Hélio Silva Vieira.

Os frequentadores do espaço contam com outras atrações gratuitas além das exposições.

Todas as segundas e quartas-feiras alunos da Escola Galvan de Cabelereiros atendem gratuitamente durante o dia todo.

Esse ano foram 5.678 cortes de cabelo, design de sobrancelha e barba.