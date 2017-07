Homem acusado de ameaças e agressão a ex-mulher é preso em Rondonópolis

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

DA REDAÇÃO

R.L.G dos S., de 31 anos, teve a prisão preventiva cumprida nesta quarta-feira (12), dentro de processo judicial que corre no Fórum de Rondonópolis.

O inquérito de violência doméstica foi finalizado pela Delegacia da Mulher e logo decretada á prisão do agressor, que foi denunciado pela ex-companheira em dois boletins de ocorrência registrados.

O primeiro em 16 de abril de 2017 e o segundo no dia 26 de junho, nos crimes de injúria, vias de fato, ameaça e dano.

No última boletim, a vítima de 33 anos, contou que o ex-marido a agrediu verbalmente, com xingamentos e fisicamente com puxões de cabelo e tapas em seu rosto.

Ainda dizendo que ela podia chamar a polícia, pois não ficaria nem dois meses preso.

No primeiro registro, o suspeito chegou a ser detido por ter pulado o muro da casa da vítima e quebrado duas janelas de vidro da residência, além de ameaçar de morte sua ex-mulher e o atual namorado dela.

Ele logo conseguiu a liberdade.