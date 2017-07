Hospital Regional de Colíder reativa 70% da capacidade de atendimento

EM 90 DIAS

Em 90 dias, os serviços de ortopedia, pediatria, obstetrícia, cirurgia geral, exame de mamografia e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto foram reativados no Hospital Regional de Colíder (650 km ao Norte de Cuiabá).

“Isso fez com que a capacidade de atendimento fosse ampliada para 70%, um avanço significativo para a população e para a equipe hospitalar. Já podemos constatar a satisfação dos moradores quando são atendidos”, destacou o diretor da unidade, Elisandro de Souza Nascimento.

O hospital também teve oito leitos habilitados para atender as gestantes.

O setor de obstetrícia, que estava suspenso por falta de profissionais, foi reativado e os partos voltaram a ser realizados. Somente em um fim de semana, nasceram quatro bebês.

Quando não havia o serviço, as gestantes tinham que viajar para municípios vizinhos, como Alta Floresta, Peixoto de Azevedo, Sorriso ou até mesmo para Cuiabá, para conseguirem o parto.

Agora, de acordo com o diretor, esse sofrimento acabou na região.

“As gestantes não precisam passar pelo desconforto do deslocamento para outros municípios, elas podem ter o bebê com mais conforto e segurança na sua própria cidade”, destacou Nascimento.

De acordo com ele, os pagamentos estão em dia e a reativação de outros serviços vem sendo feita gradativamente até a conclusão de 100% da capacidade.

O hospital possui 80 leitos, mas nem todos estavam funcionando.

Com relação ao investimento na reforma do prédio do hospital, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) já iniciou a fase de levantamento das necessidades de cada setor, pois há 20 anos a unidade não passava por uma reforma ampla como a que está sendo iniciada.

A SES contratou a empreiteira Protege para executar obras de melhorias e a ampliação da unidade de saúde, para atender com mais qualidade a demanda da região.

A mão de obra é da própria cidade, para que não haja risco de interrupção do serviço.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares, a reforma será feita em cada setor e em três etapas para melhorar a estrutura completa do hospital.

Ordem de serviço

No dia 09 de maio deste ano, o Governo do Estado assinou a ordem de serviço para a realização de reformas no Hospital Regional de Colíder.

Também nomeou o novo diretor do hospital, Elisandro de Souza Nascimento, e autorizou a retomada dos serviços de obstetrícia e de pediatria.

No mesmo mês, o governador Pedro Taques esteve no hospital de Colíder, anunciou a contratação dos novos profissionais e fez o lançamento das obras no Hospital Regional.

A unidade também atende outros seis municípios vizinhos e mais a região Sul do estado do Pará, além da população indígena da região, formada por cinco mil índios de nove etnias diferentes.