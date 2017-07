Incêndio destrói 300 hectares no entorno do Parque Gruta da Lagoa Azul em Nobres

3 DIAS DE FOGO

DA REDAÇÃO

Aproximadamente 300 hectares de vegetação foram destruídos no incêndio no entorno do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, localizado no município de Nobres (151 km de Cuiabá).

O fogo começou na segunda-feira (10). Onze bombeiros atuam no combate às chamas nesta quinta-feira (13). Eles contam com duas caminhonetes e equipamentos para o combate a incêndios florestais.

O incêndio chegou a atingir uma pequena parte da área dentro do parque, mas foi contido pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), do Corpo de Bombeiros, e está no entorno da reserva, segundo informações do G1.

Após detectado por imagens de satélite, os bombeiros fizeram sobrevoos para identificar a área afetada pelas chamas. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o incêndio teria começado em uma área de assentamento vizinha ao parque.