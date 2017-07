MT Escola de Teatro realiza 1ª Mostra de Cena, dias 19 e 21

ARTES CÊNICAS

DA REDAÇÃO

A primeira turma dos cursos regulares da MT Escola de Teatro realiza, entre 19 e 21 de julho, a 1º Mostra de Cena, às 19h, no Cine Teatro Cuiabá.

O espetáculo é resultado do trabalho desenvolvido pelos núcleos de pesquisa formados pelos aprendizes desde o início do Módulo Verde, que começou em março deste ano e aborda o tema Distopia – personagem e conflito.

A MT Escola de Teatro é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura (SEC), em parceria com a Associação Cultural Cena Onze e Associação dos Artistas Amigos da Praça Adaap (SP).

Foi inaugurada em novembro do último ano, com o objetivo de atender a comunidade em geral, principalmente aos interessados no estudo do teatro como atividade profissional.

Serão três apresentações produzidas pelos próprios aprendizes dos sete cursos oferecidos pela Escola – atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, produção e sonoplastia. “Aprender na prática é de suma importância para a formação. Este é um momento único para todos nós, pois torna público o resultado do nosso trabalho nesse primeiro semestre”, comenta Fabiano Muniz, produtor cultural e coordenador pedagógico da MT Escola de Teatro.

No primeiro núcleo, a história se passa num cenário pós-apocalíptico, onde um grupo de pessoas se refugia num teatro em ruínas.

Tudo foi destruído e dizimado pela ganância humana e os fragmentos de textos antigos, que ali se encontram, tornam-se os fundamentos de uma nova sociedade.

Já no segundo núcleo, uma ameaça surge em uma sociedade de supremacia feminina, fazendo com que todas voltem ao passado e lembrem a histórica opressão masculina.

A doutora Gor terá que conter essa ameaça para não chamar a atenção do Departamento de Investigação Federal.

O terceiro núcleo aborda a temática dos conflitos vividos por Vicente, um autômato usado para produzir obras de arte em série, adquiridas por pessoas cujos interesses estão em criar novos desejos de consumo e propiciar um refúgio aos seus anseios.

O espetáculo busca levantar questões em relação ao consumo da arte como entretenimento e o porquê de ela ser usada como um meio de alcançar algum fim que consideramos importante.

Cada apresentação tem duração de 20 minutos, com intervalos de 15 minutos entre elas. A 1ª Mostra de Cena é gratuita e aberta ao público.