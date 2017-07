Onça-parda é encontrada ferida por tiro em pasto

EM TANGARÁ DA SERRA

G1

Uma Onça-parda foi encontrada ferida em um pasto, nesta quinta-feira (13), em um assentamento na região de Tangará da Serra (242 km de Cuiabá).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador viu a onça, percebeu que ela estava ferida e chamou o socorro.

Se trata de um animal macho adulto que estava com ferimentos causados por tiro em uma das patas, segundo os bombeiros.

A onça estava em um pasto no Assentamento Pecuamã, que fica a 27 km de Tangará da Serra.

Em um primeiro momento a onça foi vista por moradores enquanto andava pelo pasto, perto de outros animais.

Quarenta vacas estavam no pasto e ficaram agitadas com a presença da onça.

Depois, a onça foi localizada deitada na vegetação, de acordo com o sargento Fabiano Emanuel Martins, do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra.

“Um dos moradores desse assentamento viu que as vacas estavam agitadas, inclusive elas [as vacas] avançaram contra a onça. O animal estava com furos na pata, provavelmente feito por um tiro. Ele anda com muita dificuldade”, explicou o sargento ao G1.

Apesar do tiro, nenhuma pessoa que teria feito o suposto disparo foi encontrada ou identificada no local.

O próprio morador conseguiu colocar uma corda no pescoço do animal e o amarrou em uma árvore para que ele não escapasse. “Levamos equipamentos que usamos para conter esse tipo de animal e fizemos a captura. É um animal adulto, uma onça-parda macho”.

O resgate foi considerado tranquilo: a onça teve as patas amarradas e a cabeça imobilizada por questões de segurança, para que ela não atacasse os bombeiros durante o resgate.

O animal foi colocado em uma jaula e será levado para a Polícia Ambiental em Cuiabá, onde será atendida por um médico veterinário.